Ligga Telecom lança serviço de streaming e TV ao vivo

Ligga Play reúne canais abertos, conteúdo sob demanda e acesso a plataformas como Paramount+, Telecine e Premiere, com cobrança integrada à fatura de internet

A Ligga Telecom, operadora com sede em Curitiba, iniciou nesta segunda-feira, 11 de agosto, a oferta do Ligga Play, serviço de TV e streaming exclusivo para clientes de internet fibra no Paraná. A plataforma combina canais ao vivo, programação aberta, filmes, séries e esportes em um único aplicativo, com acesso via smart TVs, celulares, tablets e computadores.

O serviço oferece até oito perfis de usuário por conta e quatro acessos simultâneos, com controle parental no perfil infantil. A cobrança é integrada à fatura da internet, e não há exigência de fidelidade. O plano inicial, com 500 Mbps e canais abertos, tem preço a partir de R$ 109,80 mensais.

O catálogo reúne mais de 30 mil horas de conteúdo, incluindo canais abertos (Globo, SBT, Band, Record TV) e a possibilidade de contratar opções adicionais como HBO Max, Telecine, Paramount+, Premiere e Combate. Os pacotes são segmentados em cinco categorias: Canais Abertos, Essencial, Filmes e Séries, Esportes e Família.

Segundo o gerente executivo comercial B2C da Ligga Telecom, Sócrates Gomes, o produto acompanha as mudanças no consumo de conteúdo no país. “O cliente não quer depender de equipamentos físicos nem pagar por pacotes engessados. Por isso, oferecemos uma plataforma acessível, com curadoria pensada para o público regional e opções de escolha em um único aplicativo”, afirmou.

O Ligga Play foi desenvolvido em parceria com a Watch, empresa especializada em soluções de streaming para provedores de internet. A plataforma utiliza a infraestrutura do streaming by Watch, já adotada por outros ISPs no Brasil.

A iniciativa coloca a operadora paranaense na tendência de empresas regionais que expandem o portfólio para além da conectividade, aproveitando a base de clientes de fibra para agregar serviços de valor. Dados do relatório Global Streaming da Finder (2021) indicam que o Brasil é o segundo maior mercado mundial em consumo de streaming, atrás apenas da Nova Zelândia. (Com assessoria de imprensa)