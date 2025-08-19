Anatel detalha plano de combate à informalidade

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) apresentou nesta terça-feira, 19 de agosto, o plano de regularização das prestadoras de pequeno porte (PPPs) que operam o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), idealizado para combater a informalidade. O detalhamento foi feito pela superintendente de fiscalização da Anatel, Gesiléa Teles, durante o V Simpósio TelComp, em Brasília*.

O plano está estruturado com base no Acórdão nº 176/2025, aprovado pelo Conselho Diretor da agência em 27 de junho, e marca o fim da dispensa de outorga para prestação do SCM. Todas as empresas que atuavam sob esse regime terão até 28 de outubro para regularizar sua situação junto à Anatel. Segundo Gesiléa, o objetivo é garantir “lealdade na competição” e combater as “camadas diferentes de informalidade” que se consolidaram nos últimos anos.

Fim da dispensa e coleta obrigatória de dados

Com a suspensão cautelar do artigo 13 do Regulamento Geral de Outorgas, a Anatel extinguiu a possibilidade de prestação do SCM sem autorização formal. Gesiléa informou que mais de 9 mil PPPs ainda operam sob regime de dispensa. Aquelas que não solicitarem a outorga até 28 de outubro serão classificadas como clandestinas.

Além disso, todas as empresas — tanto as que já têm outorga quanto as que buscarem regularização — deverão apresentar informações setoriais obrigatórias. Isso inclui dados de acesso, licenciamento de estações e informações financeiras e de infraestrutura. Gesiléa enfatizou: “Se não apresentar, aí vai vir fiscalização”.

A Anatel identificou que 41% das outorgadas e 55% das dispensadas não fornecem os dados exigidos, o que compromete o planejamento de políticas públicas e a avaliação real do mercado. A superintendência de outorgas (SOR) passará a bloquear o acesso a recursos como numeração, radiofrequência e alterações societárias para prestadoras que não cumprirem essas obrigações.

Responsabilização dos fornecedores de infraestrutura

O plano determina ainda que empresas que alugam infraestrutura de rede informem à Anatel a lista de contratantes. Será proibida a locação de meios para empresas não outorgadas. Caso a agência identifique prestadoras clandestinas na lista, o fornecimento será imediatamente interrompido.

“Você que é uma empresa que aluga meios, você não vai poder alugar para quem não é outorgada”, explicou Gesiléa. Essa medida visa cortar o suporte indireto à prestação ilegal de serviços.

Fiscalização escalonada e tolerância zero

A Anatel vai priorizar a fiscalização de empresas com movimentação financeira e tráfego de dados. A SOR será responsável por identificar as clandestinas e indicar à superintendência de fiscalização (SFI) a ordem de atuação.

Segundo Gesiléa, a regra será “tolerância zero”. Exceções só serão consideradas caso a empresa seja a única operadora de uma localidade e preste serviço a hospitais ou escolas. “Aí a gente, eventualmente, vai ter que fazer uma modulação de como que a gente vai interromper o serviço dela”.

Rastreabilidade de equipamentos e apoio interinstitucional

O plano também prevê rastreabilidade dos equipamentos utilizados pelas PPPs. As empresas deverão comprovar, com nota fiscal, a origem lícita dos dispositivos. “Vocês têm que ter um controle de equipamentos bastante forte”, alertou Gesiléa. A Anatel já identificou casos de uso de equipamentos furtados de outras operadoras.

A fiscalização contará com apoio das forças de segurança pública, já que a clandestinidade configura também crime. “Estamos ampliando e fortalecendo os laços com forças policiais”, informou.

Guia, selo e campanhas de conscientização

A agência atualizou o Guia PPP, manual com todas as obrigações regulatórias aplicáveis às prestadoras de pequeno porte, inclusive as novas regras do RGC. O plano prevê ainda a criação de um selo de regularidade, que poderá ser usado pelas empresas como indicativo de conformidade perante o consumidor.

Por fim, haverá campanhas de conscientização com apoio de associações do setor e um canal específico para denúncias de clandestinidade. A meta da agência é atingir a regularização completa das prestadoras, eliminando do mercado “aquelas empresas que estão destruindo todo o ambiente regulatório e de ampla competição que a Anatel criou”.

Alares: investimento exige retorno e ambiente seguro

Paloma Mansano, diretora jurídica e regulatória da Alares, afirmou que as PPPs “tiveram um grande avanço” nos últimos anos, mas enfrentam distorções que comprometem a competitividade. Ela destacou o custo elevado de manter estruturas físicas e serviços regulados em cidades pequenas: “Só em rede, para manutenção, são mais de R$ 20 milhões ao ano”.

Segundo Paloma, o maior desafio está na competição com prestadoras que não seguem as regras: “Elas têm preços artificialmente menores”. E completou: “O consumidor não sabe se aquela empresa é formal ou informal. Ele simplesmente quer uma internet que funcione”.

Ela relatou ainda casos de operações impedidas por questões de segurança pública e lentidão de concessionárias no uso de postes.

Alloha: transparência é pauta do setor, não só das PPPs

Leandro Salatti dos Santos, diretor de relações institucionais da Alloha Fibra, defendeu a regularização como forma de “dar um novo paradigma para o mercado” e relatou que a empresa já enfrentou dificuldades por conta de dados imprecisos da Anatel em processos no Cade.

Salatti concordou com o fim da dispensa e defendeu o uso do mercado de atacado para rastrear operadoras informais. “A gente vai perder alguns clientes no meio do caminho. Mas faz parte do jogo”, afirmou.

Ele também apontou o custo das adaptações regulatórias, como no RGC, e criticou medidas que considera desproporcionais, como a “etiqueta padrão” exigida para planos: “Virou uma bula”. Apesar disso, reforçou: “Transparência vale para todos. Isso aqui não é uma pauta de PPP, é uma pauta do setor”.