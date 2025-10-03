Empresa lançou novos equipamentos em parceria com a Multi e prevê massificação do Wi-Fi 7 em 2026

A ZTE apresentou, durante a Futurecom, uma série de lançamentos voltados para operadoras, provedores e grandes empresas. O destaque foi a linha de servidores de última geração, desenvolvidos em parceria com a Multi e fabricados em Extrema (MG). Segundo Tarcísio Pilati, diretor de produtos e pré-vendas da companhia, os equipamentos contam com design próprio da ZTE e utilizam componentes de mercado, como processadores Intel Xeon e AMD, além de GPUs.

“Estamos lançando desde servidores Intel Xeon de sexta geração, produzidos em parceria com o grupo Multi, até soluções de computação heterogênea e liquid cooling, que oferecem maior eficiência energética e densidade de energia”, explicou Pilati.

Os produtos são voltados para o mercado corporativo, incluindo bancos, empresas de nuvem, hyperscalers e órgãos públicos. Além da infraestrutura de processamento, a ZTE apresentou equipamentos de core de rede, roteadores IP e soluções DWDM. “Temos equipamentos com até 1,6 terabit por segundo por lambda no DWDM, chegando a quase 100 terabits por segundo”, afirmou.

Outro foco da companhia é a TV 3.0. Pilati informou que a empresa já possui protótipos de set-top boxes para a nova tecnologia, com previsão de lançamento a partir do próximo leilão. “A expectativa é estar pronto para colaborar com o programa de distribuição de set-top boxes, como fizemos na transição do analógico para o digital, quando entregamos mais de 4 milhões de unidades”, disse.

Na área de conectividade residencial, a empresa aposta na expansão do Wi-Fi 7. Segundo Pilati, 2026 deve marcar a consolidação da tecnologia no Brasil. “Já temos vários lançamentos e operadoras parceiras. Mas, em escala maior, acreditamos que o próximo ano será o momento de massificar o Wi-Fi 7”, afirmou.

A companhia também reforçou sua presença em redes privativas 5G, com projetos já implantados em operadoras como Unifique, Vero e Datora.