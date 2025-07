A Vivo divulgou nesta segunda, 28 de julho, o balanço do primeiro semestre de 2025, no qual registrou alta de 12,6% na base de casas passadas com fibra óptica (FTTH), totalizando 30,1 milhões de domicílios. No móvel, a empresa teve crescimento semestral de 7% no pós-pago, atingindo 68,5 milhões de acessos. Esses resultados sustentaram o avanço de 7,1% da receita no segundo trimestre, que chegou a R$ 14,6 bilhões.

A receita de serviços móveis cresceu 7,3% no trimestre, na comparação anual, para R$ 9,55 bilhões. Foi puxada pelo desempenho do pós-pago e expansão do 5G, cuja penetração subiu para 23,9% da base total elegível.

O segmento fixo registrou alta de 8% nas receitas no segundo trimestre, que somaram R$ 4,27 bilhões. A receita apenas de fibra aumentou 10,4%, alcançando R$ 1,94 bilhão.

Serviços digitais

A companhia ampliou sua aposta em serviços digitais tanto no mercado corporativo quanto no varejo. No B2C, o número de assinaturas de OTTs contratadas pela Vivo cresceu 34,5%, para 3,7 milhões. Os serviços financeiros sob a marca Vivo Pay avançaram, com destaque para seguros e crédito. A receita por CPF também subiu 4,2% no período.

No segmento empresarial, a receita com soluções digitais B2B cresceu 31,3%, e a de conectividade B2B avançou 4,7%, elevando a participação do segmento corporativo para 22,1% da receita total da empresa.

No primeiro semestre de 2025, o Capex da Telefônica Brasil somou R$ 4,3 bilhões, desconsiderando licenças e arrendamentos, o que representa uma alta de 2,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O investimento corresponde a 14,8% da receita, com foco na ampliação da cobertura de fibra óptica, na melhoria da infraestrutura de rede móvel e no avanço de soluções digitais para o mercado corporativo.

Lucro e dividendos

O lucro líquido no trimestre foi de R$ 1,34 bilhões, alta de 10% na comparação anual. Apenas nos seis meses de 2025, o lucro de janeiro a junho já soma R$ 2,4 bilhões, alta de 13,5% sobre a primeira metade de 2024.

Até julho de 2025, a empresa distribuiu R$ 5,2 bilhões aos acionistas, considerando juros sobre capital próprio, redução de capital e recompras de ações. No dia 24 de julho, o conselho de administração aprovou o cancelamento de 34,7 milhões de ações em tesouraria, equivalentes a 1,1% do capital social.

A Vivo reafirmou o compromisso de distribuir pelo menos 100% do lucro líquido de 2025 e 2026 aos acionistas.