Veja a lista de produtos de telecom isentos do tarifaço de Trump

O decreto assinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na quarta-feira, 30, em que oficializou o tarifaço de 50% a exportações brasileiras, isentou smartphones e diversos equipamentos do setor de telecomunicações; entre eles, estações radiobase, eletrônicos, switches, roteadores, telas, componentes de TV, partes para circuitos impressos, entre outros.

Veja lista completa dos 694 produtos que se livraram do tarifaço de Trump, em que há 33 produtos de telecomunicações. Em linhas gerais, os produtos isentos integram os setores da mineração, aviação, alimentos como a laranja, fertilizantes, metais básicos. Carne bovina e café são os dois produtos brasileiros que serão atingidos pela tarifa cheia de 50%. As taxas entram em vigor a partir do dia 6 de agosto.

Impacto

Na tarde desta quinta-feira, 31, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou nota oficial sobre a Ordem Executiva dos Estados Unidos direcionada às exportações brasileiras. Conforme a nota, levantamento preliminar da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC), a tarifa adicional de 50% incidirá sobre 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, o que correspondeu a US$ 14,5 bilhões em 2024. Além disso, 19,5% das exportações brasileiras para os EUA estão sujeitas a tarifas específicas, aplicadas a todos os países, correspondendo em 2024 a US$ 7,9 bilhões.

Confira aqui como fica a distribuição tarifária dos 30 principais produtos exportados pelo Brasil aos EUA.

Segundo a Abinee, os EUA foram o principal destino das exportações do setor eletroeletrônico no primeiro semestre de 2025, com participação de 29% no total embarcado. Apenas nos seis primeiros meses do ano, as vendas para o mercado norte-americano somaram US$ 1,1 bilhão, um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2024.

Entre os itens mais exportados estão os transformadores (com 82% do volume total destinado aos EUA, totalizando US$ 346 milhões) e motores e geradores (com 33% das vendas externas para os EUA, ou US$ 108 milhões). Ao todo, as exportações do setor eletroeletrônico somaram US$ 3,8 bilhões no semestre.

Ainda segundo a entidade, em média, 17% do faturamento do setor eletroeletrônico depende das exportações. Em segmentos como os de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (GTD) e de Equipamentos Industriais, essa dependência é ainda maior, atingindo 24% e 21%, respectivamente.

Confira íntegra aqui do decreto dos EUA.