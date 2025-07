Abinee propõe medidas contra tarifaço dos EUA

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) apresentou nesta quinta-feira, 24, medidas para mitigar os impactos do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos (EUA) sobre exportações brasileiras, que entram em vigor em 1º de agosto. A entidade encaminhou ofícios com sugestões ao ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Segundo a Abinee, os EUA foram o principal destino das exportações do setor eletroeletrônico no primeiro semestre de 2025, com participação de 29% no total embarcado; portanto, as medidas emergenciais, propostas pela entidade ao tarifaço, contribuem significativamente para o setor. Apenas nos seis primeiros meses do ano, as vendas para o mercado norte-americano somaram US$ 1,1 bilhão, um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2024.

Entre os itens mais exportados estão os transformadores (com 82% do volume total destinado aos EUA, totalizando US$ 346 milhões) e motores e geradores (com 33% das vendas externas para os EUA, ou US$ 108 milhões). Ao todo, as exportações do setor eletroeletrônico somaram US$ 3,8 bilhões no semestre.

Propostas ao governo federal e estadual

Para o governo federal, a Abinee propõe sete medidas principais:

aumento temporário da alíquota do Reintegra; suspensão de tributos sobre insumos usados em bens exportados; criação de crédito presumido de IPI ou PIS/Cofins sobre exportações aos EUA; liberação de linhas emergenciais de financiamento via BNDES ou Finep; desoneração temporária da folha de pagamento; ajustes nos critérios de preço de transferência (transfer pricing); repasse de recursos de Fundos Públicos Setoriais.

No plano estadual, as propostas encaminhadas ao governo paulista incluem:

aceleração da devolução de saldos credores acumulados de ICMS a exportadores; ampliação dos regimes especiais de ICMS; criação de um regime especial simplificado de suspensão do tributo para exportações ao mercado norte-americano.

A entidade destaca que essas medidas têm caráter emergencial e temporário, devendo vigorar enquanto durarem os efeitos econômicos adversos das tarifas impostas pelos EUA.

Risco de paralisação de embarques

De acordo com a Abinee, a manutenção das tarifas pode levar à perda de competitividade das exportações nacionais e provocar paralisação de embarques, redução de encomendas e eventual retração na produção industrial.

A entidade alerta que, em média, 17% do faturamento do setor eletroeletrônico depende das exportações. Em segmentos como os de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (GTD) e de Equipamentos Industriais, essa dependência é ainda maior, atingindo 24% e 21%, respectivamente.