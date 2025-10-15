TCU arquiva licitação do STFC, mas faz alertas sobre FUST e bens reversíveis

Tribunal diz que houve perda de objeto devido às soluções consensuais alcançadas por Oi, Vivo, Claro e Algar. Mas indica que edital proposto pela Anatel seria alterado quanto a uso do Fust e de bens reversíveis.

O Tribunal de Contas da União (TCU) reconheceu a perda de objeto e determinou o arquivamento do processo que examinava a licitação para concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), em razão de comunicação formal da Anatel, de 13 de outubro de 2025, informando a aprovação, pela instância decisória da agência, do Termo de Conciliação para adaptação dos contratos de STFC de longa distância da Claro S.A. para o regime de autorização.

O voto do relator, ministro Antonio Anastasia, se alinha à decisão da Anatel de “reconhecer a perda de objeto dos Editais de Licitação” das concessões de telefonia fixa.

O relator explica que a adaptação de concessão para autorização tornou desnecessária a nova licitação. O processo é voluntário e condiciona a aprovação à manutenção do serviço onde já existe atendimento e à assunção de compromissos de investimento — com foco em fibra óptica e tecnologia móvel 4G ou superior, priorizando áreas menos atrativas economicamente e com pelo menos metade dos investimentos nas regiões Norte e Nordeste.

O voto registra que quatro das cinco concessionárias do STFC haviam aderido ao mecanismo (Oi, Telefônica, Algar e Claro), restando Sercomtel S.A. em negociação consensual no TCU, dado seu pequeno escopo geográfico, o que reforça a perda de objeto da licitação. Com a evolução das adaptações, a abrangência potencial do certame foi sendo reduzida, até sua inviabilidade prática.

Alertas sobre uso do FUST em leilão reverso

Mesmo reconhecendo o arquivamento, o voto registra orientações “para conhecimento” da Anatel e do Ministério das Comunicações (MCom) sobre o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST). Entre os pontos:

Leilão reverso: a previsão de uso de valores do FUST exigiria aprovação prévia do Conselho Gestor (Lei 9.998/2000, com alterações da Lei 14.109/2020, e Decreto 11.004/2022);

Orçamento 2026: a proposta aprovada pelo Conselho Gestor teria sido superior em R$ 49,65 milhões ao necessário para 2026, sem compatibilização com o plano de negócios;

Prestação de contas: ausência, nas minutas, de cláusula expressa de submissão das contas ao Conselho Gestor, como requer a legislação.

Bens reversíveis do STFC: interpretação e riscos

O voto retoma impasses históricos sobre bens reversíveis e aponta ilegalidades na hipótese de se restringir a reversão à posse, deixando a propriedade com as antigas concessionárias — entendimento associado ao RCON (Resolução Anatel 744/2021) e já contestado em monitoramentos anteriores do TCU e em pareceres da Procuradoria Federal

Para o relator, ao fim da concessão, há transferência também da propriedade. Ele registra que, nas adaptações para autorização, a LGT admite a permanência da propriedade nas empresas, compensada por compromissos de investimento.

O voto destaca ainda que manter a propriedade dos bens com antigas concessionárias em novas licitações criaria assimetria competitiva, já que potenciais entrantes teriam de alugar ou replicar infraestrutura, afetando a formação de preços — especialmente em modelos com FUST.

Diante da perda de objeto, o voto propõe arquivamento do processo, sem determinações ao caso concreto, mas com informes a Anatel e MCom sobre os pontos gerais relativos a FUST e bens reversíveis, e um registro de que a minuta contratual deve ser encaminhada ao TCU.

Aqui o voto completo.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 95