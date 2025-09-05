Receita somou R$ 684 milhões, alta de 8,4% sobre o 1T25; custos caíram mais de 60% e EBITDA negativo encolheu no trimestre.

A Oi registrou prejuízo líquido de R$ 835 milhões no segundo trimestre de 2025, revertendo o desempenho do trimestre anterior. Apesar da perda, o acumulado do semestre segue positivo em R$ 820 milhões, influenciado por efeitos financeiros do primeiro trimestre.

A receita consolidada das operações continuadas no Brasil somou R$ 684 milhões, crescimento de 8,4% em relação ao primeiro trimestre, mas queda de 17,7% na comparação anual. Do total, Oi Soluções respondeu por 50% (R$ 342 milhões), as subsidiárias nacionais por 39% (R$ 267 milhões) e o legado e atacado por 11% (R$ 74 milhões).

A unidade Oi Soluções apresentou retração anual de 23,7% na receita, reflexo da transição para soluções de maior valor agregado em tecnologia da informação e comunicação (TIC). Essas soluções — que incluem cloud, segurança, serviços gerenciados e comunicação unificada — somaram R$ 116 milhões, cerca de 34% da receita da unidade.

As subsidiárias nacionais tiveram expansão expressiva, com alta de 66,8% em um ano e de 61% sobre o trimestre anterior, impulsionadas pela reorganização societária e pela contratação da Oi Services pela ClientCo. Já o legado e atacado encolheram 66,5% no ano.

Os custos e despesas de rotina caíram 64,6% em 12 meses, para R$ 782 milhões, com destaque para a eliminação de gastos de aluguel de rede e DTH após a venda da ClientCo e TVCo, além da desmobilização de infraestrutura de cobre.

O EBITDA de rotina foi negativo em R$ 98 milhões, representando melhora em relação ao 1º trimestres (R$ 445 milhões negativos), mas abaixo do 2º trimestre de 2024, quando o indicador ficou em R$ 89 milhões negativos.

Com o prejuízo no trimestre, o fluxo de caixa operacional consumiu R$ 139 milhões na Oi, e os investimentos totalizaram R$ 41 milhões, queda de 70,1% em um ano. A dívida líquida a valor justo encerrou junho em R$ 10 bilhões, alta de 2% sobre o trimestre anterior. E o caixa consolidado ficou em R$ 1,15 bilhão, após consumo operacional e gastos com arrendamentos.