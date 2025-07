Nubank lança chip físico para a NuCel e planos com mais dados

Antes restrita ao eSIM, agora a NuCel passa a entregar chip físico na casa dos assinantes. Empresa redefiniu franquias com preços mantidos ou reduzidos. Objetivo do banco é permitir que toda sua base seja capaz de assinar o serviço.

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 23 de julho, a ampliação do serviço móvel NuCel com a oferta do chip físico, complementando a opção de eSIM lançada em outubro de 2024. A operadora virtual (MVNO), que funciona sobre a rede da Claro, passa a disponibilizar gradualmente o envio do chip para os clientes que manifestaram interesse pelo aplicativo, sem custo adicional.

A iniciativa visa ampliar o acesso ao serviço, uma vez que nem todos os celulares em uso no Brasil são ainda compatíveis com eSIM. O objetivo é alcançar, nas próximas etapas, toda a base de clientes da plataforma – mais de 110 milhões de correntistas. A contratação e a entrega são feitas pela própria aba NuCel dentro do aplicativo do banco digital.

A empresa também promoveu mudanças nas franquias de dados. O plano anterior de 15 GB passa a oferecer 20 GB pelo mesmo valor de R$ 45, enquanto o de 20 GB agora entrega 25 GB por R$ 55. Já o plano de 35 GB teve o preço reduzido de R$ 75 para R$ 70. Segundo o Nubank, todos os clientes com contratos anteriores tiveram os novos benefícios aplicados automaticamente.

Cobrança integrada e benefícios do ecossistema

Todos os planos continuam com pagamento automático no cartão de crédito do Nubank e incluem pacote de voz ilimitado, uso irrestrito do WhatsApp (com chamadas de voz e vídeo), acesso livre ao aplicativo da instituição financeira e a uma Caixinha exclusiva que rende 120% do CDI, com limite de até R$ 10 mil em depósitos.

Clientes dos segmentos Nubank+ e Ultravioleta recebem franquia extra de dados automaticamente ao atingirem o limite contratado. O serviço também sugere, em tempo real, a migração para outras ofertas com base no consumo.

Cobertura nacional e 5G

De acordo com o Nubank, o NuCel utiliza rede com cobertura de 93% do território nacional e acesso à “conexão 5G mais rápida do Brasil”, embora não informe no comunicado qual é a operadora parceira responsável pela infraestrutura de rede.

O serviço se posiciona como um complemento à plataforma de serviços financeiros digitais do banco, com foco na experiência do cliente, flexibilidade e ausência de fidelidade. O processo de ativação continua sendo feito pelo próprio aplicativo, em poucos passos. (Com assessoria de imprensa)