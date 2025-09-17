A Nokia anunciou nesta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a criação de duas novas estruturas internas: a Technology and AI Organization (TAO) e a Corporate Development Organization (CDO). A mudança, que passa a valer em 1º de outubro, faz parte da estratégia global da empresa para reforçar sua atuação em inteligência artificial, segurança e parcerias estratégicas.

A TAO reunirá o Nokia Bell Labs, o grupo de segurança corporativa e as lideranças em tecnologia e IA. Já a nova estrutura de desenvolvimento corporativo será responsável por fusões e aquisições, incubação de novos negócios, parcerias estratégicas e pela gestão do fundo de investimentos NGP Capital.

As duas unidades serão lideradas por executivos que se juntam ao time global da empresa. Pallavi Mahajan, ex-vice-presidente da Intel nas áreas de data centers e IA, assume a TAO. Já a CDO ficará sob comando de Konstanty Owczarek, que liderou estratégias corporativas e iniciativas de IA na Hewlett Packard Enterprise (HPE).

IA, segurança e diferenciação tecnológica

Segundo o presidente global da Nokia, Justin Hotard, o redesenho organizacional tem como meta alinhar a empresa aos desafios impostos pelo que chamou de “superciclo da IA”. “Precisamos focar onde conseguimos gerar diferenciação por meio das nossas tecnologias centrais, fortalecer nossas capacidades em segurança e IA e ampliar o valor das parcerias”, afirmou.

Mahajan tem passagens por Juniper Networks e HPE, com experiência no desenvolvimento de redes autônomas e programas de supercomputação. Já Owczarek atuou em áreas de estratégia corporativa e inovação em empresas do setor financeiro e de tecnologia.

Saída de Nishant Batra

A reestruturação também marca a saída de Nishant Batra, atual Chief Strategy and Technology Officer da companhia, que deixa o cargo em 30 de setembro de 2025. Batra liderou a transformação do Bell Labs, coordenou os esforços em 6G e conduziu a estratégia de inovação em segurança digital da Nokia nos últimos cinco anos.