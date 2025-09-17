A NEC Corporation, em parceria com a ClimateAi, desenvolveu um modelo conceitual baseado em inteligência artificial para estimar a eficácia de medidas de adaptação às mudanças climáticas no cultivo agrícola. A solução foi apresentada na TICAD Business Expo & Conference, realizada em Yokohama, Japão, em agosto de 2025, e analisou cenários para as lavouras de cacau e arroz em países africanos.

A proposta combina algoritmos de previsão climática da ClimateAi com a experiência da NEC em agritech. O objetivo é calcular o retorno econômico de medidas como instalação de sistemas de irrigação, adoção de variedades adaptadas ao clima e alteração do calendário de plantio. Segundo as empresas, a aplicação do modelo permite identificar áreas com maior potencial de ganho produtivo e orientar investimentos em adaptação.

Agricultura sob pressão climática

A agricultura é um dos setores mais vulneráveis às mudanças no regime de chuvas e nas temperaturas médias. No caso do cacau e do arroz, cultivos estratégicos para economias africanas, o modelo demonstrou que intervenções específicas podem reduzir perdas e até ampliar a produtividade em determinadas regiões.

De acordo com a NEC e a ClimateAi, a análise de custo-benefício é essencial para atrair financiamento privado, além de recursos de bancos de desenvolvimento e de organismos internacionais. A quantificação do retorno ajuda a diminuir a percepção de risco e a sustentar projetos de adaptação em larga escala.

O modelo conceitual também foi desenhado para atender diferentes atores do setor agrícola, desde produtores e gestores até instituições financeiras. A expectativa é que a ferramenta seja utilizada em estudos de viabilidade e no monitoramento das medidas implementadas.

A iniciativa dialoga com discussões em andamento no Brasil sobre digitalização do campo. Programas como o Plano Safra Digital, o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) para conectividade rural e os debates sobre redes privativas por polígono, acompanhados pelo Tele.Síntese, reforçam a importância de soluções que combinem infraestrutura de telecomunicações, inteligência artificial e agritech para aumentar a resiliência da produção agrícola.

NEC e ClimateAi avaliam ampliar o uso do modelo em parcerias com fornecedores de sistemas de irrigação e empresas de sementes. A meta é oferecer suporte à tomada de decisão em toda a cadeia do agronegócio, desde a escolha das variedades até o processamento. (Com assessoria de imprensa)