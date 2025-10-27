No Brasil, data center compra mais fibra da Corning que telecom
Em entrevista ao Tele.Síntese, Juliano Pereira, responsável pelo segmento de data centers da Corning na América Latina, ressalta que a IA fez o uso de fibra saltar “dez vezes” e defende que o ReData abranja cabos e terminações de alta capacidade
A Corning já vê o segmento de data center como principal mercado para fibra óptica da companhia no Brasil e na América Latina, superando redes de telecom. Segundo Juliano Covas Pereira, diretor de Vendas para Data Center, a demanda deve crescer com a política fiscal ReData. “Um datacenter de inteligência artificial consome dez vezes mais fibra do que um datacenter de cloud”, disse, em entrevista ao Tele.Síntese.
Pereira destacou que a adoção de IA aumenta a quantidade de conexões ópticas dentro e entre racks, e entre sites. “Você tem racks de switch que vão ter hoje, de mil fibras, até os últimos lançamentos em GPU, até 10 mil fibras”, observou.
ReData e inclusão da cadeia óptica
Questionado sobre impactos do ReData, o executivo afirmou que a política tende a destravar investimentos locais e que a empresa participa da discussão regulatória. “Isso ainda está em discussão, existe uma consulta pública com relação ao ReData e, obviamente, nós vamos participar.” Ele apontou a necessidade de contemplar itens específicos usados em datacenters, como cabos pré-conectorizados de alta contagem. “Nós estamos falando de cabos de 3.456 fibras. Cabos de 2.880 fibras pré-conectorizados”, exemplificou.
Sobre fabricação, Pereira informou que as fábricas de fibra óptica ficam nos Estados Unidos e na Europa. A empresa não tem mais planta no Brasil.
O executivo enxerga uma demanda crescente e possível salto no consumo de fibra de alta densidade no futuro próximo em função do ReData – que por enquanto é medida provisória e aguarda a conversão, pelo Congresso Nacional, em lei para se tornar definitivo.
A expectativa na Corning é que o isso aconteça. E na esteira, haja a aceleração de projetos. A preocupação é o gargalo nas entregas, então a companhia aposta em soluções de implantação ágil. “A pré-terminação, cabos pré-conectorizados é muito importante no ambiente data center. A hora que isso começar, vai começar rápido, com uma pressão grande”, pontuou. Confira a entrevista acima, na íntegra.