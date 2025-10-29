Lei de Trump derruba lucro da Meta no trimestre

Adesão da Meta à OBBBA, legislação fiscal encaminhada por Trump e aprovada em julho nos EUA, fez lucro cair 83%. Empresa diz que efeito não será recorrente.

A gigante digital fundada por Mark Zuckerberg registrou receita de US$ 51,24 bilhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 26% em relação ao mesmo período de 2024. O lucro líquido da Meta, no entanto, despencou 83%, para US$ 2,7 bilhões, impactado por uma despesa única de US$ 15,93 bilhões, relacionada à adoção da nova legislação tributária dos Estados Unidos, conhecida como One Big Beautiful Bill Act, proposta pelo governo Trump e aprovada no parlamento em julho.

A provisão foi necessária para ajuste contábil às mudanças no imposto mínimo corporativo, revelou a empresa hoje, 29. Sem esse efeito não caixa, o lucro por ação diluído teria sido de US$ 7,25. Com o impacto, o valor reportado foi de US$ 1,05.

Receita por unidade e desempenho de produtos

A divisão Family of Apps, que inclui Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, gerou US$ 50,77 bilhões em receita no trimestre. Já o segmento Reality Labs teve receita de US$ 470 milhões, com prejuízo operacional de US$ 4,43 bilhões.

O número de usuários ativos diários na família de aplicativos chegou a 3,54 bilhões em setembro, crescimento de 8% em 12 meses. O volume de impressões de anúncios aumentou 14% no mesmo período, enquanto o preço médio por anúncio subiu 10%.

Custos, investimentos e recompras

As despesas totais da companhia somaram US$ 30,71 bilhões, alta de 32% em relação ao terceiro trimestre de 2024. O fluxo de caixa livre foi de US$ 10,62 bilhões. O capital investido (capex), incluindo contratos de leasing financeiro, alcançou US$ 19,37 bilhões.

A Meta encerrou o trimestre com US$ 44,45 bilhões em caixa, equivalentes e investimentos de curto prazo. A companhia também recomprou US$ 3,16 bilhões em ações e pagou US$ 1,33 bilhão em dividendos. O número de funcionários subiu 8% em um ano, para 78.450 empregados.

Projeções para o quarto trimestre

A Meta estima receita entre US$ 56 bilhões e US$ 59 bilhões no quarto trimestre. A companhia prevê que o câmbio contribua positivamente com cerca de 1 ponto percentual. A empresa também indicou que a base de comparação relacionada ao dispositivo Quest 3S e compras antecipadas no varejo devem afetar negativamente a receita do Reality Labs.

A expectativa para o capex anual subiu para a faixa de US$ 70 bilhões a US$ 72 bilhões. Em 2026, o investimento em capital deverá ser “notavelmente maior”, impulsionado por infraestrutura de IA, maior uso de nuvem externa, depreciação e contratação de especialistas em inteligência artificial.

Ambiente regulatório

Se por um lado a Meta diz que a lei sancionada pelo governo Trump teve um impacto não recorrente, por outro, prevê a possibilidade de multas e sanções futuras também capazes de afetar os próximos resultados. A empresa relatou riscos regulatórios com potencial de afetar a receita nos próximos trimestres. Entre eles, estão possíveis exigências da Comissão Europeia sobre o produto de Anúncios Menos Personalizados, com impacto previsto na receita da região. Também acompanha ações judiciais nos Estados Unidos envolvendo o uso de plataformas por jovens, com efeitos potenciais a partir de 2026, declarou.