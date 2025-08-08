Inteligência artificial avança em empresas de tecnologia e chega a propostas para serviços públicos

Alares e Padtec, empresas de tecnologia, aplicam inteligência artificial para melhor atendimento; Amazônia IA defende modelo nacional

A inteligência artificial (IA) tem sido incorporada de forma estratégica por empresas de tecnologia para aumentar produtividade, reduzir custos e melhorar a experiência de clientes. No Brasil, operadoras, fabricantes e desenvolvedores aplicam diferentes abordagens, desde automação de processos até análise preditiva e modelos linguísticos de grande porte. Entre os exemplos estão a Alares, a Padtec, a Ericsson, a iniciativa Amazônia IA e a consultoria Squadra.

Alares antecipa problemas e melhora SAC

A Alares, operadora independente de telecomunicações com sede em São Paulo, atua em 228 cidades de sete estados brasileiros e mantém cerca de 798 mil clientes. A rede de fibra óptica soma mais de 31 mil quilômetros, com cobertura para 3,2 milhões de domicílios. A empresa utiliza inteligência artificial em duas frentes principais: eficiência de processos e gestão do relacionamento com clientes.

Segundo o CEO Denis Ferreira, a aplicabilidade da IA na Alares está sendo colocada em duas principais frentes: para acelerar a eficiência dos processos e para melhor gerir o SAC da empresa. Juntas, essas duas frentes acabaram, consequentemente, gerando receita para a empresa, “porque otimizam custos e maximalizam projetos”.

Com 15 projetos distintos envolvendo IA em diversas frentes da empresa, o CEO afirma que a tecnologia também é usada para auxiliar técnicos em campo: “A IA está sendo utilizada internamente para auxiliar os técnicos da empresa em campo, nos serviços de banda larga, em trabalhos realizados em postes, nas residências dos clientes”.

O diretor de TI e Operações, Miguel Alcantara, destaca o impacto direto no atendimento: “Clientes que anteriormente ligavam duas ou três vezes, agora não ligam mais porque conseguimos detectar o problema, às vezes até mesmo antes do cliente. Conseguimos antever o problema e resolver o problema, antes do cliente perceber, e assim conseguimos também avisar ao cliente que, por exemplo, determinado equipamento precisa de manutenção”.

Padtec usa inteligência artificial (IA) para manutenção preditiva

A multinacional brasileira Padtec, fornecedora de soluções ópticas, aposta em IA para monitorar redes de comunicação e evitar interrupções nos serviços. O diretor de Plataformas e Soluções, Alexandre Piovesan, explica que “com a IA Generativa, vieram ferramentas como a LLM (Large Language Model), modelo de linguagem que facilita e agiliza a obtenção de respostas para diversos problemas, a partir de buscas em acervos gigantescos de informações”.

A empresa também desenvolve o uso de Large Action Models (LAMs), que permitem à IA executar ações a partir da aceitação de sugestões pelo operador. “A ideia é ter um modelo interativo mais inteligente e mais automatizado, por meio de um agente conhecido como Agentic AI – um tipo de inteligência artificial focado em sistemas autônomos que podem tomar decisões e realizar tarefas com o mínimo de intervenção humana”, diz Piovesan.

No ambiente de operação de redes, a IA pode “indicar – ou até mesmo executar – uma ação para evitar a ocorrência do problema”, como programar visitas preventivas de técnicos. Isso reduz custos, otimiza recursos e melhora a qualidade e disponibilidade da rede.

Ericsson expande IA generativa

A Ericsson aplica IA generativa em diversas áreas internas, como Pesquisa e Desenvolvimento, Recursos Humanos, Financeiro e Jurídico. “A estratégia da Ericsson é que IA seja um hábito corriqueiro para qualquer profissional da empresa, independentemente de sua área de atuação”, afirma a companhia.

No segmento corporativo, a empresa integra IA a sistemas de suporte à operação (OSS) e de suporte ao negócio (BSS) para automatizar processos, otimizar redes e melhorar a experiência do cliente. As soluções incluem análise preditiva e prescritiva, especialmente para automação de redes, com foco na evolução para além do 5G e rumo ao 6G.

Amazônia IA propõe modelo nacional para políticas públicas

Desenvolvida pela WideLabs, a Amazônia IA é um modelo de linguagem grande (LLM) criado no Brasil, nativo em português e treinado com dados culturais e técnicos do país. Para os sócios André Beck e Nelson Leoni, “o Brasil não pode perder o rumo da história e deixar de ser protagonista no que diz respeito à implantação de IA”. Eles acrescentam ainda que, o ideal seria a implantação de uma IA 100% nacional.

Eles defendem que a tecnologia pode apoiar diretamente serviços públicos: “Num país como o Brasil, com dimensões continentais, e em que ainda existem muitos problemas sociais a serem sanados, a IA implantada para auxiliar políticas públicas traria um ganho imediato à população”, explicita Beck.

Entre os exemplos citados estão a análise de processos solicitados ao INSS, a gestão de programas como o Bolsa Família e a leitura de dados para pagamento de precatórios. Conforme os sócios da WideLabs, ao utilizar a tecnologia otimizada pela inteligência artificial, os recursos nacionais podem ser melhor geridos. “A IA conseguiria ler e processar dados em poucos meses; dados que o ser humano gastaria mais de 100 anos para processar”, afirma Leoni.

Plataforma Genius: tecnologia com inteligência artificial

Entre as inovações em inteligência artificial (IA), a consultoria de tecnologia Squadra lançou a plataforma Genius, desenvolvida com investimento de R$ 20 milhões e apoio do BNDES. O sistema multipropósito utiliza IA para acelerar o desenvolvimento e a modernização de sistemas legados.

De acordo com Romulo Cioffi, diretor-executivo de Inteligência Artificial, Inovação e Operações, “estamos oferecendo uma forma segura e eficiente para modernização tecnológica, que sustenta o crescimento das corporações, atualizando tecnologias, reorganizando a estrutura das aplicações e mantendo as regras de negócio preservadas com um ganho de até 40% de produtividade em relação aos métodos tradicionais”.

O módulo Legacy Modernization by Genius realiza análise semântica, extrai regras de negócio, reorganiza código e mantém a lógica operacional intacta. Em um projeto na área de logística, a solução reduziu de seis meses para 30 noites o prazo para geração de código durante a migração de um sistema crítico de gestão ferroviária.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 33