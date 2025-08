Iniciativas regionais impulsionam inovação no agro

Hub CNA, UNIVASF e SNASH anunciam projetos para ampliar conectividade, adoção tecnológica e formação no Vale do São Francisco e outras regiões estratégicas

O Hub CNA, unidade de inovação do Sistema CNA/Senar, vai iniciar um programa piloto voltado ao agro do semiárido nordestino para validar tecnologias adaptadas à produção de frutas e hortaliças. A iniciativa será implantada ainda em 2025 nos nove estados da região, a partir de resultados positivos em testes realizados em campo, com ganhos de produtividade de até 60% em culturas específicas.

A proposta é viabilizar a adoção de soluções digitais acessíveis a pequenos e médios produtores. “Queremos validar essas soluções e depois ajudar as startups a acessarem o mercado, a vender para o máximo possível de produtor rural”, afirmou Danielle Leonel, coordenadora do Hub CNA, durante o painel de encerramento do AGROtic 2025, evento realizado pelo Tele.Síntese na última semana. A atuação envolverá os técnicos de campo do SENAR e se concentrará em tecnologias de conectividade limitada, rastreabilidade, aumento de prateleira e mitigação de efeitos climáticos.

Vale do São Francisco estrutura hubs e forma profissionais

No sertão nordestino, a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) lidera um movimento de articulação institucional voltado à inovação. Com apoio da Sudene, a universidade estruturou o projeto AgroLabs, que conecta pesquisadores da UNIVASF, UNEB, IF Baiano e do Centro de Excelência da Fruticultura. A iniciativa já atraiu startups nacionais e internacionais para testar soluções no campo, especialmente na fruticultura irrigada.

Entre as ações do grupo está a criação do primeiro curso de fruticultura digital do Brasil, realizado em parceria com o Centro de Excelência da Fruticultura. Em seu primeiro ano, a formação capacitou 1.500 profissionais em tecnologias como drones, sensores, inteligência artificial e automação. “Era necessário ter pessoas que pensassem como usar essa tecnologia para as principais dores dos produtores”, explicou o professor Valdner Ramos.

Dois hubs estão em formação, um em Juazeiro (BA) e outro em Petrolina (PE), com envolvimento do setor produtivo. A incubadora da UNIVASF, criada em 2024, já contabiliza startups selecionadas em editais estaduais e nacionais. Um dos destaques é a C4, que desenvolve soluções para diagnóstico de concreto de carbono e atua em articulação com exportadores de frutas.

AgroTour itinerante conectará startups e produtores

Para ampliar a conexão entre soluções tecnológicas e o campo, o SNASH (hub da Sociedade Nacional de Agricultura) anunciou a realização do AgroTour, evento itinerante que vai passar por três estados entre outubro e dezembro de 2025. As primeiras paradas confirmadas são Mato Grosso do Sul (outubro), Bahia (novembro) e Rio de Janeiro (dezembro).

O projeto prevê rodadas de apresentação de startups diretamente a produtores rurais, corporações e cooperativas, com foco em tecnologias aplicadas ao agronegócio. “Queremos conectar os ecossistemas regionais e permitir que a inovação flua por toda a cadeia do agro”, disse Leonardo Alvarenga, CEO do SNASH.

A etapa baiana do AgroTour ocorrerá em Juazeiro e terá participação do Hub CNA e da UNIVASF, fortalecendo a articulação regional em torno da fruticultura. Alvarenga destacou que o SNASH possui 172 startups em sua base, com presença em 17 estados e atuação global, especialmente em áreas como rastreabilidade com blockchain, big data e deep techs.