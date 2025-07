As remessas globais de computadores pessoais (PCs) somaram 63,2 milhões de unidades no segundo trimestre de 2025, crescimento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com dados preliminares do Gartner. O avanço foi atribuído a fatores como o aumento de estoques antecipado por fornecedores nos Estados Unidos, devido à aplicação de tarifas, e à continuidade do ciclo de substituição de máquinas corporativas com Windows 11.

A consultoria aponta que o crescimento foi sustentado, principalmente, pela demanda do setor empresarial, enquanto o segmento consumidor apresentou retração. “No segundo trimestre de 2025, a demanda das empresas superou a dos consumidores, sustentada pelas migrações para o Windows 11 e pelas renovações de desktops da era pandêmica”, disse Rishi Padhi, diretor de pesquisa do Gartner.

Lenovo lidera crescimento e amplia participação de mercado

Entre os principais fabricantes, a Lenovo registrou o maior crescimento, com alta de 13,9% nas remessas em relação ao segundo trimestre de 2024, totalizando 17,04 milhões de unidades e ampliando sua participação para 26,9% do mercado global.

A HP Inc. manteve a vice-liderança, com 14,12 milhões de unidades e crescimento de 3,2%, seguida pela Dell, que sofreu queda de 3% nas remessas, somando 9,83 milhões de unidades. A Apple teve crescimento de 13,4%, com 5,7 milhões de Macs vendidos, enquanto a ASUS avançou 8,7%, com 4,49 milhões de unidades. As demais fabricantes, somadas, recuaram 4,4%. A empresa não divulgou dados para Brasil ou América Latina.

Regiões apresentam resultados distintos

O desempenho por região variou. Na América do Norte, as remessas de PCs caíram 0,5% no trimestre. Já na região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), houve crescimento de 5,3%. No mercado da Ásia-Pacífico, as remessas ficaram estáveis, após trimestres consecutivos de queda.

A adoção do Windows 11 continua sendo um dos principais motivadores de substituição de desktops em ambientes corporativos. No entanto, muitas empresas optaram por atualizar o sistema operacional em PCs existentes, reduzindo o ritmo de compras de novos equipamentos.

Atualizações com foco em IA

Os notebooks também tiveram crescimento em determinadas regiões, impulsionados pela modernização de equipamentos com foco em aplicações de inteligência artificial e pela demanda do setor educacional. Para o ano, o Gartner projeta crescimento global de 2,4% nas remessas totais de PCs.

A consultoria destaca que o desempenho do segundo semestre dependerá da capacidade dos fornecedores de ajustarem os níveis de estoque, o que pode resultar em excesso de inventário até o fim do ano.