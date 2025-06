IA ainda falha em julgamento ético e raciocínio crítico, diz OCDE

Relatório da OCDE propõe indicadores para mensurar avanços da inteligência artificial (IA) e alerta que tecnologias atuais operam abaixo do nível humano em domínios críticos. Bloco criou ferramenta para acompanhar o estágios das IAs no mundo.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançou hoje, 3, o relatório Introducing the OECD AI Capability Indicators, em que apresenta uma nova metodologia para mensurar as capacidades da inteligência artificial (IA) com base em comparações diretas com habilidades humanas. Segundo a avaliação dos especialistas responsáveis pela construção dos indicadores, as ferramentas de IA atualmente disponíveis, incluindo modelos de linguagem avançados como o GPT-4o, ainda estão longe de realizar julgamentos éticos ou tomar decisões com base em valores complexos.

Além do relatório, lançou o beta de uma ferramenta que pretende acompanhar o nível de desenvolvimento da IA e como ela afeta o mercado de trabalho.

Os indicadores propostos medem o desempenho da IA em nove domínios:

linguagem; interação social; resolução de problemas; criatividade; metacognição e pensamento crítico; memória e aprendizado; visão; manipulação física; inteligência robótica.

Cada domínio é estruturado em cinco níveis. Para atingir o nível 5, a IA deve simular de forma robusta e consistente a totalidade da capacidade humana correspondente. Atualmente, nenhuma ferramenta de IA atinge esse patamar.

IA na infância: tecnologias atuais operam entre os níveis 2 e 3

A avaliação considera que os sistemas de IA mais avançados estão posicionados entre os níveis 2 e 3 em todas as escalas. No caso do domínio de “metacognição e pensamento crítico”, por exemplo, a OCDE observa que as IAs conseguem monitorar parcialmente suas próprias respostas e ajustar estratégias em contextos conhecidos, mas falham ao lidar com informações ambíguas, lacunas de conhecimento ou decisões com implicações éticas.

Da mesma forma, no domínio de “resolução de problemas”, os sistemas podem lidar com questões descritas em linguagem natural e realizar análises quantitativas e qualitativas simples. No entanto, ainda não demonstram capacidade de resolver problemas mal definidos, que envolvam múltiplas disciplinas ou dilemas morais — uma exigência dos níveis 4 e 5.

Ferramenta visa orientar políticas públicas

A proposta da OCDE é que os indicadores publicados hoje sirvam como ferramenta para a formulação de políticas públicas nas áreas de regulação, educação e mercado de trabalho. Ao permitir a comparação entre o que a IA já é capaz de fazer e o que ainda requer habilidades humanas, os indicadores podem apoiar decisões sobre currículo escolar, automação de tarefas e definição de limites para uso de IA em setores críticos, como saúde, justiça e defesa.

O documento faz inclusive uma relação entre certas profissões e o estágio atual de impacto sobre elas:

Ocupação Tarefa analisada Nível de IA necessário Situação atual da IA Professores Adaptação do ensino a diferentes perfis de alunos Nível 4–5 IA ainda no nível 2 ou 3 Médicos Diagnóstico com base em dados clínicos estruturados Nível 2–3 IA já cumpre com apoio humano Atendimento ao cliente Responder perguntas frequentes Nível 2 IA já automatiza com eficácia, sob supervisão humana Motoristas Navegação em ambientes urbanos imprevisíveis Nível 4–5 IA ainda limitada a rotas simples Pesquisadores Desenvolvimento de hipóteses e interpretação de experimentos Nível 5 IA ainda não alcança autonomia criativa e interpretativa Gestores públicos Tomada de decisão com base em dados durante crise sanitária Nível 4–5 IA auxilia, mas decisões ainda exigem supervisão humana Técnicos de laboratório Execução de experimentos padronizados com robótica Nível 3–4 IA executa com supervisão humana e limitações adaptativas Agentes administrativos Gerenciar estoques e logística com auxílio de IA Nível 3 IA apoia tarefas logísticas com precisão em ambientes controlados Robôs domésticos Auxílio no preparo de refeições e manipulação de objetos Nível 4–5 IA realiza algumas tarefas simples, mas sem flexibilidade humana

“Tabela elaborada pelo Tele.Síntese com base no relatório ‘Introducing the OECD AI Capability Indicators’ (OCDE, 2025).

O relatório e a ferramenta serão aperfeiçoados a partir de consultas a pesquisadores, órgãos reguladores e representantes da sociedade civil. A OCDE pretende lançar uma versão completa e atualizada do sistema em 2026, com base em novos benchmarks e testes de desempenho. Também está prevista a criação de um repositório público com evidências de avaliação das capacidades da IA.

O relatório, em inglês, pode ser lido aqui.