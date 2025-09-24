Serviço inclui mapeamento de infraestrutura, definição de metas de recuperação e testes de resiliência em cenários de falhas e desastres

A Claro Empresas anunciou nesta quarta-feira, 24 de setembro de 2025, o lançamento da Consultoria PCN (Plano de Continuidade de Negócios), serviço voltado a companhias que buscam mitigar riscos em situações de interrupções sistêmicas, desastres naturais ou ataques cibernéticos. A iniciativa amplia o portfólio corporativo da operadora, que já reúne soluções em nuvem, data center, segurança e conectividade.

A consultoria atua no mapeamento de infraestrutura e processos críticos de cada cliente, estabelecendo mecanismos de rápida retomada das operações em caso de incidentes. O serviço prevê a elaboração de planos sob medida, que incluem análises de impacto nos negócios (BIA), definição de objetivos de recuperação com métricas de RPO (Recovery Point Objective) e RTO (Recovery Time Objective), além do desenho de procedimentos de emergência personalizados.

Segundo Mário Rachid, diretor-executivo de Soluções Digitais da Claro Empresas, a proposta responde a um mercado que exige maior resiliência. “A continuidade dos negócios deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência do mercado”, afirmou. Ele citou episódios recentes de enchentes que afetaram cadeias logísticas e apagões que interromperam serviços de e-commerce como exemplos de situações em que planos estruturados podem reduzir prejuízos.

A operadora informa que já implantou projetos semelhantes em grandes corporações. Em uma multinacional do setor automotivo, foi desenvolvido um plano de continuidade de dois anos com replicação de dados em tempo real entre países e adequação a normas internacionais, como a ISO 27001. Em outro projeto, com uma empresa global de tecnologia com matriz no México, mais de 700 horas de consultoria resultaram em um plano escalável aplicado em unidades de cinco países latino-americanos, incluindo o Brasil.

A Claro Empresas comercializa a consultoria em projetos de escopo fechado, com prazos, metas e entregáveis previamente definidos. A oferta integra a estratégia de expansão da operadora no mercado corporativo, que já contempla serviços de cloud computing, internet das coisas, inteligência artificial, segurança e colaboração.