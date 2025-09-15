Claro empresas lança plataforma para gestão de ambientes SAP

A Claro empresas anunciou nesta segunda-feira, 15, o lançamento da Fábrica SAP, uma solução voltada para a implementação, desenvolvimento, customização e integração de sistemas corporativos baseados em SAP. O serviço é direcionado a empresas de médio e grande porte e permite a contratação em diferentes modelos, desde projetos pontuais até pacotes de suporte contínuo.

A nova oferta contempla customizações em ERP, automação de testes, integração com sistemas externos, migração para nuvem — incluindo S/4HANA — e suporte AMS. O modelo de contratação prevê três formatos: escopo definido por projeto, equipes dedicadas ou pacotes de evolução contínua.

Segundo a Claro, a iniciativa reúne a experiência adquirida em grandes projetos de integração, como a unificação das operações da Claro, Embratel e NET, considerado o maior projeto SAP da América Latina. A companhia destaca ainda a parceria oficial no programa Service Partner Edge, da SAP, como credencial para atuar nesse segmento.

Entre os diferenciais, a Fábrica SAP busca centralizar em um único fornecedor todas as necessidades de suporte e evolução do ambiente corporativo. O serviço também prevê o desenvolvimento rápido de pequenas melhorias no sistema, equipes interconectadas em diversas áreas e atuação em múltiplas verticais, como energia, varejo, alimentos e bebidas, setor financeiro, indústria e educação.

Para Mário Rachid, diretor-executivo de Soluções Digitais da Claro empresas, a proposta é oferecer um modelo adaptável à demanda de cada cliente: “A Fábrica SAP da Claro empresas oferece uma solução flexível e personalizada para apoiar empresas na gestão de seus ambientes SAP, entregando eficiência e alto desempenho”, afirmou.

Com a iniciativa, a Claro reforça sua estratégia de ampliar o portfólio para além da conectividade. A operadora já atua em áreas como computação em nuvem, data centers, segurança, internet das coisas e inteligência artificial, posicionando-se como integradora de soluções corporativas. (Com assessoria de imprensa)