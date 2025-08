O Brasil concentrou 34,7% dos US$ 169 bilhões investidos em Tecnologia da Informação (TI) na América Latina em 2024, consolidando-se como líder regional e avançando à 9ª posição mundial em investimentos em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que somam TI e Telecom, indica a ABES.

Os dados integram a segunda parte do estudo “Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2025”, lançado nesta quarta-feira, 31, pela Associação Brasileira das Empresas de Software, com base em levantamento da IDC.

No total, o investimento brasileiro em TI alcançou US$ 58,6 bilhões em 2024, alta de 13,9% sobre o ano anterior — acima da média global de 10,8%. Com esse desempenho, o país ocupa o 10º lugar no ranking mundial de gastos com Software, Hardware e Serviços. A expectativa para 2025 é de novo crescimento, estimado em 9,5%, superando a média global prevista de 8,9%.

A maior parte dos recursos em 2024 foi destinada a hardware (47,6%, ou US$ 27,9 bilhões), seguido por software (30,8%, ou US$ 18 bilhões) e serviços de TI (21,6%, ou US$ 12,7 bilhões). Já o mercado de Software + Serviços somou US$ 31 bilhões, com o Brasil representando cerca de 1,5% do volume global — distante dos Estados Unidos (48%) e abaixo de Reino Unido (5,4%) e Japão (4,4%).

O setor financeiro liderou os investimentos em tecnologia, com 23,2% do total, seguido por serviços e telecomunicações (17,1%), indústria (13,9%), varejo (9,8%), setor público (8,9%) e óleo & gás (5,1%). A distribuição regional foi concentrada no Sudeste (60,8%), seguido pelas regiões Sul (13,9%), Nordeste (11,8%), Centro-Oeste (9,5%) e Norte (3,9%).

Entre as projeções para 2025, a ABES destaca:

US$ 3,5 bilhões em investimentos em nuvem pública (crescimento de 20%);

US$ 2,4 bilhões em projetos de inteligência artificial generativa (alta de 30%);

US$ 4,9 bilhões em soluções de ERP, sendo 30% no modelo SaaS em nuvem.

Segundo Jorge Sukarie Neto, conselheiro da ABES e responsável pelo estudo, a adoção de ambientes híbridos de TI se tornou padrão no Brasil. “Projetos de IA, ERP em nuvem e nuvem pública crescerão expressivamente e refletem uma estratégia clara das empresas de priorizar produtividade, automação e retenção de clientes”, afirmou.

O segmento de Business IT — que exclui dispositivos de consumo — deverá crescer 13% em 2025. Já os serviços de data center devem movimentar US$ 1,3 bilhão. As projeções incluem também aumento superior a 40% no número de assinantes de serviços via satélites de órbita baixa (LEO), recuperação no mercado de PCs (US$ 6,2 bilhões, alta de 11,2%) e queda de 7,1% no mercado de smartphones, que deve movimentar US$ 10,3 bilhões após retração do comércio ilegal em 2024.

Com esse cenário, a expectativa é que o Brasil mantenha a 9ª colocação no ranking global de TIC, com investimentos totais de US$ 90 bilhões em 2025.