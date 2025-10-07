Anatel registra nova alta trimestral no preço do GB móvel

Apesar disso, valor do GB Móvel atual equivale a dois terços do que era há cinco anos, enquanto o consumo mais que dobrou no período.

A Anatel divulgou hoje, 7 de outubro, o Panorama Econômico-Financeiro de Telecomunicações referente ao segundo trimestre de 2025 (veja aqui), com dados que mostram trajetórias opostas de precificação do gigabyte (GB) entre o Serviço Móvel Pessoal (SMP) e o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).

No SMP, o preço médio por gigabyte subiu de R$ 5,51 no segundo trimestre de 2024 para R$ 6,19 no segundo trimestre de 2025, enquanto o consumo médio de dados por usuário recuou de 5,63 GB para 5,56 GB no mesmo intervalo. Já no SCM, ocorreu o movimento inverso: o preço por GB caiu de R$ 0,30 para R$ 0,25, e o consumo médio por usuário aumentou de 325 GB para 385 GB. Ou seja, no primeiro caso, o aumento de preço coincide com diminuição do consumo, e no segundo, acontece o inverso: o preço caiu e o consumo aumentou.

Trajetória de longo prazo

Apesar da alta recente, o preço médio por GB no móvel permanece bem abaixo dos níveis registrados há cinco anos. Segundo a série histórica da Anatel, o indicador — atualmente em R$ 6,19/GB — chegou a R$ 9,80 no primeiro trimestre de 2020. Desde então, o valor caiu de forma consistente até 2023 e voltou a subir a partir do primeiro trimestre de 2024, quando estava em R$ 5,08/GB.

Por sua vez, o consumo médio de dados móveis por usuário mais que dobrou desde 2020: passou de 2,67 GB no primeiro trimestre de 2020 para 5,56 GB no segundo trimestre de 2025, refletindo a ampliação do uso de serviços digitais e a evolução das redes de acesso.

Preços, consumo e ARPU

No 2º trimestre de 2025, o ARPU por serviço foi de R$ 32,73 (SMP), R$ 32,38 (STFC), R$ 95,61 (SCM) e R$ 84,92 (SeAC). No móvel, os indicadores de receita por usuário mostraram R$ 50,56 no pós-pago, R$ 11,84 no pré-pago e ARPU de dados de R$ 27,75 no trimestre.

Receitas e investimentos

A Receita Operacional Líquida (ROL) total do setor somou R$ 33,91 bilhões no segundo trimestre de 2025. Os investimentos alcançaram R$ 5,57 bilhões, distribuídos entre SMP (R$ 3,33 bilhões), SCM (R$ 1,22 bilhão), SeAC (R$ 0,84 bilhão) e STFC (R$ 0,18 bilhão).

Destaques regionais

Entre os destaques por unidade da federação, Rondônia (RO) apresentou o maior consumo médio na banda larga fixa, com 923 GB por usuário, e um dos menores preços médios por gigabyte (R$ 0,11/GB). No Distrito Federal (DF), o consumo médio de dados móveis chegou a 8,58 GB por usuário, com R$ 4,89/GB — o menor valor entre as unidades analisadas.