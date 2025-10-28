Levantamento mostra alta concentração de operações em São Paulo e amadurecimento do mercado nacional de infraestrutura digital

A Associação Brasileira de Infraestrutura e Serviços Cloud (AbraCloud) divulgou o relatório Panorama AbraCloud 2025, que mostra expectativas otimistas para o setor. Segundo o estudo, 83% das empresas associadas preveem crescimento médio de 39% em 2025, em relação ao faturamento do ano anterior. A receita média das associadas em 2024 foi de R$ 108 milhões, valor que cai para R$ 21 milhões quando excluídas as companhias de maior porte.

O levantamento, realizado pelo Instituto Insider em agosto de 2025, ouviu 29 representantes entre sócios, diretores e presidentes de empresas filiadas à AbraCloud. A amostra representa 60% das associadas, com margem de erro de ±10 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Entre os serviços mais ofertados, destacam-se nuvem corporativa (86%), serviços gerenciados (83%), colocation e data center (62%) e Kubernetes (55%). Já 67% das empresas de maior porte declararam oferecer aceleração de GPU para aplicações de inteligência artificial, enquanto os pequenos e médios provedores concentram atuação em hospedagem de sites (77%) e atendimento a profissionais liberais (65%).

O estudo revela ainda que 86% das associadas concentram faturamento nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, e 83% possuem data centers no estado de São Paulo. Além disso, 31% também operam infraestrutura no exterior, principalmente nos Estados Unidos (24%).

No perfil das empresas, a média é de 36 colaboradores, sendo 83% empregados CLT e 17% prestadores PJ. A área de Engenharia e Operações concentra 58% das equipes, seguida por Administração (21%) e Marketing/Vendas (18%).

O levantamento aponta predomínio de capital próprio em 90% das empresas, enquanto 69% pretendem permanecer independentes nos próximos dois anos. A prática de fusões e aquisições é expressiva: 69% já compraram outras empresas do setor e 24% venderam parte da carteira de clientes.

Na avaliação institucional, o índice de recomendação (NPS) da AbraCloud atingiu 69%, classificado como de “qualidade”. 97% dos entrevistados disseram ter experiência positiva com a associação.

“As conclusões da nossa pesquisa sugerem um cenário otimista para o futuro das empresas associadas, com um forte potencial de crescimento e inovação”, afirmou Roberto Bertó, CEO da Under Servers & Datacenter e presidente da AbraCloud. (Com assessoria de imprensa)