AbraCloud projeta crescimento médio de 39% para empresas brasileiras de nuvem em 2025

Levantamento mostra alta concentração de operações em São Paulo e amadurecimento do mercado nacional de infraestrutura digital

TD SYNNEX anuncia aquisição da área de migração para nuvem da IPsense no Brasil
TD SYNNEX anuncia aquisição de nova área de migração para nuvem no Brasil | Foto: Freepik

A Associação Brasileira de Infraestrutura e Serviços Cloud (AbraCloud) divulgou o relatório Panorama AbraCloud 2025, que mostra expectativas otimistas para o setor. Segundo o estudo, 83% das empresas associadas preveem crescimento médio de 39% em 2025, em relação ao faturamento do ano anterior. A receita média das associadas em 2024 foi de R$ 108 milhões, valor que cai para R$ 21 milhões quando excluídas as companhias de maior porte.

O levantamento, realizado pelo Instituto Insider em agosto de 2025, ouviu 29 representantes entre sócios, diretores e presidentes de empresas filiadas à AbraCloud. A amostra representa 60% das associadas, com margem de erro de ±10 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Entre os serviços mais ofertados, destacam-se nuvem corporativa (86%), serviços gerenciados (83%), colocation e data center (62%) e Kubernetes (55%). Já 67% das empresas de maior porte declararam oferecer aceleração de GPU para aplicações de inteligência artificial, enquanto os pequenos e médios provedores concentram atuação em hospedagem de sites (77%) e atendimento a profissionais liberais (65%).

O estudo revela ainda que 86% das associadas concentram faturamento nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, e 83% possuem data centers no estado de São Paulo. Além disso, 31% também operam infraestrutura no exterior, principalmente nos Estados Unidos (24%).

No perfil das empresas, a média é de 36 colaboradores, sendo 83% empregados CLT e 17% prestadores PJ. A área de Engenharia e Operações concentra 58% das equipes, seguida por Administração (21%) e Marketing/Vendas (18%).

O levantamento aponta predomínio de capital próprio em 90% das empresas, enquanto 69% pretendem permanecer independentes nos próximos dois anos. A prática de fusões e aquisições é expressiva: 69% já compraram outras empresas do setor e 24% venderam parte da carteira de clientes.

Na avaliação institucional, o índice de recomendação (NPS) da AbraCloud atingiu 69%, classificado como de “qualidade”. 97% dos entrevistados disseram ter experiência positiva com a associação.

“As conclusões da nossa pesquisa sugerem um cenário otimista para o futuro das empresas associadas, com um forte potencial de crescimento e inovação”, afirmou Roberto Bertó, CEO da Under Servers & Datacenter e presidente da AbraCloud. (Com assessoria de imprensa)

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Da Redação

O Tele.Síntese nasceu em 2005. É fruto de mais de 20 anos de experiência jornalística nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e telecomunicações. Foi criada com a missão de produzir e disseminar informação sobre o papel das TICs na sociedade.

Artigos: 11660