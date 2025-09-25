xFusion inicia operação no Brasil com fábrica em SC

Empresa de Singapura estabelece centro de produção em Palhoça e traz servidores de alto desempenho com resfriamento líquido para data centers de IA

A xFusion, fornecedora global de infraestrutura e serviços de computação, anunciou em 23 de setembro de 2025 o início oficial de suas operações no Brasil. A companhia, com sede em Singapura, passa a contar com estrutura de manufatura em Palhoça (SC), além de centro de suprimentos e suporte técnico voltado para o mercado latino-americano.

A operação será liderada por Patrícia Cocozza, gerente geral da xFusion no Brasil. Ela atuará em conjunto com Robin Shi, presidente da xFusion América Latina, e Louis Zhao, presidente de Negócios Internacionais. A empresa considera a região estratégica para a expansão de soluções de computação voltadas a inteligência artificial (IA), modernização de data centers e edge computing.

Segundo Zhao, o avanço da digitalização em setores como finanças, varejo e saúde aumenta a demanda por processamento de dados em tempo real. Já Shi destacou que o Brasil lidera a expansão da infraestrutura regional, com a chegada de novos data centers de grande porte, aumento da conectividade e rápida adoção do edge computing.

Nesse contexto, a xFusion pretende colaborar com governos e empresas brasileiras para viabilizar aplicações de IA em tempo real, em áreas como segurança pública, cidades inteligentes e indústria 4.0.

Produção local

A empresa inaugurou o Brazil Supply Center em parceria com a BRITI. O centro concentra atividades de produção, testes de integração e armazenamento, com o objetivo de assegurar entregas mais ágeis e preços competitivos na região. A estrutura será apoiada pelos seis Centros Globais de Assistência Técnica (GTACs) da xFusion, que oferecem suporte especializado em regime 24×7.

Para a gerente geral Patrícia Cocozza, o compromisso local envolve a formação de um ecossistema de parceiros e o investimento em talentos. “Nosso foco é construir um ecossistema robusto, entregar valor diferenciado aos clientes e tornar acessível tecnologia de classe mundial”, afirmou.

Servidores de alto desempenho

Com a entrada no mercado brasileiro, a empresa traz seu portfólio de servidores de alto desempenho e eficiência energética, com destaque para tecnologias de resfriamento líquido. Entre os modelos anunciados estão:

FusionPoD for AI: rack-scale refrigerado a líquido, projetado para cargas intensivas de IA.

FusionOne HCI, FusionOne AI e FusionOne HPC: voltados a diferentes demandas de mercado em hiperconvergência, inteligência artificial e computação de alto desempenho.

Segundo a companhia, os equipamentos oferecem maior densidade computacional, consumo reduzido de energia e maior confiabilidade operacional, características consideradas essenciais para cargas críticas e para a sustentabilidade dos data centers.

Fundada em Singapura, a xFusion possui nove centros de pesquisa, sete escritórios regionais e seis GTACs. A empresa atende atualmente mais de 10 mil clientes em 130 países. (Com assessoria de imprensa)