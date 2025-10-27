Projeto interno da operadora completa um ano com automação das etapas de triagem e elegibilidade de candidatos, reduzindo em até 93% o tempo das análises.

A Vivo anunciou nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, a consolidação de seu projeto de digitalização da jornada de recrutamento e seleção, que completou um ano de operação. A iniciativa utiliza soluções de Inteligência Artificial (IA) desenvolvidas por colaboradores para automatizar etapas do processo de contratação.

Segundo a companhia, o tempo médio de análise curricular dos candidatos para vagas de atendente, que era de 13 dias, passou a ser realizado em apenas um dia. Já a etapa de verificação de elegibilidade — que determina se o candidato está apto a participar do processo seletivo — teve redução de 93% no tempo de execução, caindo de 48 horas para processamento em tempo real.

As soluções aplicadas abrangem não apenas as fases iniciais, mas também a análise de testes, a construção de pareceres e o envio de feedbacks personalizados. A proposta, afirma a Vivo, é permitir que os profissionais de Recursos Humanos dediquem mais tempo à interação direta com os candidatos, reduzindo tarefas repetitivas e aumentando a qualidade das entrevistas.

“Para nós, quanto mais tech for o RH, mais humano ele será, já que a tecnologia possibilita que os times atuem de forma mais estratégica e consultiva com as áreas de negócio, gerando maior conexão humana tanto entre as equipes, quanto entre os candidatos, que terão uma jornada ágil, fluida e personalizada”, afirma Fernando Luciano, vice-presidente de Pessoas da Vivo.

O projeto de transformação digital no RH faz parte das iniciativas de otimização de processos internos e de valorização da experiência do candidato. Para os interessados em participar dos processos seletivos, a Vivo também divulgou orientações para aprimorar o currículo na era da inteligência artificial. Entre as recomendações estão o preenchimento completo dos perfis nas plataformas de recrutamento, uso de descrições claras nas experiências profissionais, personalização do currículo de acordo com a vaga e atualização frequente das informações, cursos e certificações para fácil identificação por parte da ferramenta de IA que faz a seleção. (Com assessoria de imprensa)