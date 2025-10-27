Algar lança Pix Automático para pagamento de faturas

A Algar passou a oferecer o Pix Automático como opção de pagamento de faturas para seus clientes. A funcionalidade permite que o débito ocorra de forma automática e imediata. De acordo com a companhia, a modalidade de pagamento já que pode ser utilizada por clientes de qualquer instituição financeira, seja digital ou tradicional.

O pagamento é realizado a partir de um QR Code presente na fatura, e após a primeira transação, as próximas cobranças são debitadas automaticamente conforme as autorizações configuradas no app da Algar e no aplicativo bancário.

“Além dos benefícios do Pix, como a instantaneidade da transação, eliminamos a necessidade de repetir a operação todos os meses. Este é um movimento importante em um mundo cada vez mais digital”, afirmou Gustavo Matsumoto, diretor executivo financeiro, de Relações com Investidores e jurídico da Algar.

Entre as principais vantagens destacadas pela operadora estão a baixa instantânea da fatura, o controle de limites e vigência e a possibilidade de bloqueio a qualquer momento, conferindo maior previsibilidade e segurança nas operações. O sistema também incorpora mecanismos de autenticação reforçada, com as mesmas camadas de proteção já aplicadas às transferências Pix tradicionais.

Vale lembrar que a Algar vem ampliando a aposta em digitalização de serviços e automação. Neste ano, a empresa alterou sua marca, antes Algar Telecom, para evidenciar a busca por mercados mais amplos além da conectividade.

Embora mantenha os serviços tradicionais de telecomunicações — como banda larga fixa, serviços móveis e soluções de voz e dados — a Algar tem concentrado esforços para ampliar sua atuação no segmento corporativo. A empresa opera com uma rede de 131 mil km de fibra óptica, atendendo tanto clientes B2B quanto B2C em 16 estados e no Distrito Federal.