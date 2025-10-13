Vivo libera acesso ao Perplexity para clientes Pré e Easy LITE

Expansão inclui seis meses de gratuidade para recargas a partir de R$ 30 e um ano de acesso para usuários do plano Easy LITE

A Vivo anunciou nesta segunda-feira, 13 de outubro , a ampliação de sua parceria com a Perplexity, plataforma de inteligência artificial generativa. A operadora passa a oferecer até um ano de assinatura gratuita do plano Perplexity Pro também para clientes Vivo Pré-pago e Vivo Easy LITE. A oferta garante seis meses de gratuidade para quem realizar recargas a partir de R$ 30 e doze meses para usuários do plano digital Easy LITE.

A iniciativa estende o benefício lançado em novembro de 2024, quando a Vivo firmou parceria exclusiva com a Perplexity no Brasil, inicialmente voltada a clientes dos planos Pós-pago, Controle, Vivo Total, além de assinantes de TV e Fibra.

Segundo a empresa, o objetivo é democratizar o acesso a ferramentas de IA no país e fidelizar usuários com benefícios digitais.

“A Vivo está sempre buscando formas de fidelizar e gerar valor para seus clientes com a oferta de benefícios exclusivos e inovadores. Por isso, foi pioneira em oferecer aos seus assinantes acesso gratuito à Perplexity no ano passado. Agora, chegou a vez de estender o benefício”, afirmou Flavia Carneiro, diretora de Marketing B2C da Vivo.

Os novos clientes elegíveis receberão um código de ativação. Os demais usuários podem ativar o benefício pelo aplicativo App Vivo, na aba “Benefícios”.

Modelos avançados e navegador com IA nativa

O plano Perplexity Pro permite escolher entre diferentes modelos de linguagem, como GPT-4.1/GPT-5, Gemini Pro 2.5 e Claude Sonnet 4.5, entre outros. A ferramenta utiliza LLMs (Large Language Models) para gerar respostas em tempo real, contextualizadas e com fontes verificadas.

Além da expansão do benefício, todos os assinantes no Brasil terão acesso ao Comet, navegador com IA nativa que incorpora um assistente conversacional às buscas.

“O Brasil está passando por uma incrível adesão digital, e a Vivo está na vanguarda dessa transição”, declarou Ryan Foutty, vice-presidente de negócios da Perplexity. “Seu profundo conhecimento dos consumidores brasileiros e compromisso com a inovação fizeram da Vivo o parceiro ideal num dos mercados mais dinâmicos da América Latina.”

Fundada em 2022, a Perplexity se apresenta como um mecanismo de respostas baseado em IA que combina motores de busca tradicionais com interfaces conversacionais. A empresa afirma responder a mais de 150 milhões de perguntas por semana globalmente, utilizando fontes confiáveis em tempo real.