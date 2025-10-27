V.tal vai implantar infraestrutura neutra 4G e 5G no estádio do Inter

Rede móvel do Beira-Rio, do Inter, será modernizada com foco em conectividade de alta capacidade e operação compartilhada entre operadoras

O Inter (Sport Club Internacional) firmou contrato com a V.tal para implantação de uma nova infraestrutura de rede móvel no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O projeto, que tem início previsto ainda em 2025, prevê a revitalização do hotel BTS (sala de Estações Transceptoras Base) e das antenas que suportam o serviço das operadoras móveis, com oferta de cobertura 4G e 5G em todas as áreas do complexo.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com as principais operadoras do país, incluindo a Claro, patrocinadora oficial do estádio, e integra o processo de reconstrução de infraestruturas impactadas pelas enchentes de 2024. A V.tal será responsável pela construção e operação da rede em modelo neutro, permitindo o compartilhamento entre prestadoras e a ampliação da capacidade de tráfego de dados.

“Vamos modernizar o que existia, criando uma estrutura preparada para o 5G e novos avanços tecnológicos. Nosso foco é entregar infraestrutura moderna compartilhada e de alta qualidade, com investimentos feitos pela V.tal para que as operadoras possam disponibilizar seus serviços por meio de uma rede robusta para as milhares de pessoas que passam pelo Beira-Rio”, afirmou Lucas Aliberti, CCO da V.tal.

Segundo o vice-presidente de Administração do Inter, André Dalto, a ampliação da cobertura e da velocidade de conexão proporcionará benefícios diretos ao torcedor: “Uma internet de qualidade transforma o estádio de um simples local da partida para um espaço de entretenimento conectado.”

O diretor-presidente da BRIO, Paulo Pinheiro, destacou que o projeto faz parte do processo de reestruturação do estádio após as enchentes.

“Passo a passo, o Beira-Rio vem se restabelecendo e se fortalecendo. A nova infraestrutura reflete a visão de futuro e a qualidade da experiência que todos os parceiros querem entregar ao torcedor e aos frequentadores do estádio.”

A rede móvel abrangerá arquibancadas, camarotes, vestiários, zona mista, imprensa e entorno, atendendo tanto o público quanto as operações internas de segurança, controle de acesso e transmissão ao vivo. O projeto integra o portfólio de soluções de infraestrutura móvel da V.tal, segmento que já soma mais de 100 contratos ativos em empreendimentos comerciais, corporativos e esportivos no país.

Com ferramentas preditivas para mapeamento de cobertura e desenho de arquitetura sob medida, a empresa elimina áreas de sombra e adapta a rede às características físicas de cada instalação. (Com assessoria de imprensa)