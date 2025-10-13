Segundo a V.tal, modelo de infraestrutura móvel neutra permite reduzir em até 50% o tempo de instalação das antenas e reaproveita estruturas já existentes

A V.tal anunciou hoje, 13 de outubro, um novo modelo de implantação de antenas 4G e 5G baseado no uso de mobiliário urbano e infraestrutura já existente em empreendimentos privados. A iniciativa amplia a atuação da companhia em infraestrutura móvel e foi implementada inicialmente em parceria com a Americanas e o BRT Sorocaba.

A solução, denominada Street Level Solutions (SLS), permite a instalação de pequenos equipamentos de cobertura móvel — os nodes — em locais alternativos aos postes e orelhões tradicionais. O modelo utiliza a estrutura física de estabelecimentos comerciais e sistemas urbanos para hospedar antenas, reduzindo em até 50% o tempo de execução das obras e minimizando o impacto visual nas cidades, diz a empresa.

A infraestrutura é compartilhável entre as operadoras móveis, que passam a utilizar a rede neutra fornecida pela V.tal. A empresa absorve integralmente o investimento e oferece escalabilidade e rápida implementação.

Parcerias com Americanas e BRT Sorocaba

Na parceria com a Americanas, a infraestrutura das lojas físicas — distribuídas em todos os estados do país — foi aproveitada para instalação dos equipamentos. A iniciativa amplia a cobertura e a experiência digital em áreas de grande circulação.

“Nossa capilaridade sempre foi um ativo estratégico e agora ganha uma nova dimensão com essa parceria. Mais do que facilitar o acesso ao varejo, nossa presença física passa a impulsionar a conectividade em larga escala”, afirmou Luiz Tavares, vice-presidente de Operações da Americanas.

Já em Sorocaba (SP), o projeto com o sistema BRT contempla mais de 150 pontos de instalação integrados à infraestrutura da concessionária. O modelo garante cobertura contínua de 5G nos corredores do transporte público, permitindo que os usuários acessem vídeos, reuniões e conteúdos durante os trajetos.

De acordo com a V.tal, a configuração rompe com o modelo tradicional de fornecimento de infraestrutura móvel ao estabelecer contratos diretos entre empresas de mobilidade ou varejo e uma rede neutra, que depois oferece a capacidade às operadoras. O formato busca aliviar o tráfego das torres macro e reforçar a eficiência operacional e a inclusão digital.

A V.tal informa possuir mais de 22 milhões de casas passadas, 450 mil km de backbone óptico, 300 mil postes e 120 mil km de dutos, atendendo demandas de infraestrutura para conectividade móvel tanto em ambientes indoor (shoppings, hotéis, estádios e aeroportos) quanto outdoor em áreas urbanas. (Com assessoria de imprensa)