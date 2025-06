Operação de venda do controle da Zaaz foi aprovada sem restrições e marca a expansão do grupo Werthein, argentino, no mercado brasileiro de banda larga fixa

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição do controle do provedor de internet Zaaz pela Bali Brasil Serviços de Banda Larga, empresa do grupo argentino Werthein. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União hoje, 23 de junho de 2025.

Com a operação, a Bali passará a deter 93,5% do capital social da Zaaz, enquanto a Boaz Corporações e Participações permanecerá com 6,5%. A transação envolve a aquisição de ações dos antigos sócios da Zaaz, a subscrição de novas ações e o exercício de bônus de subscrição pela Boaz.

Expansão no mercado de SCM

A Bali é uma prestadora de banda larga fixa que atua como parte do conglomerado Werthein, também controlador da SKY Serviços de Banda Larga. A SKY, por sua vez, é subsidiária da Vrio Corporation, empresa que opera marcas como DirecTV, DGO e SKY+ na América Latina.

A Zaaz é um provedor regional com atuação nos estados de São Paulo e Paraná. Segundo os dados apresentados ao Cade, sua rede própria conecta mais de 100 cidades e atende cerca de 180 mil assinantes residenciais e corporativos. A empresa também oferece serviços de telefonia fixa e móvel virtual.

No parecer técnico, a Superintendência-Geral do Cade avaliou que a venda do Zaaz para o Grupo Werthein atende aos requisitos do rito sumário, por não acarretar preocupações concorrenciais relevantes. Apesar de haver sobreposição na oferta de banda larga fixa em 18 municípios, em nenhum deles a participação de mercado do grupo comprador ultrapassa 20% de forma isolada, e o aumento no índice de concentração de mercado (HHI) foi considerado irrelevante.

Aval da Anatel

Além da aprovação do Cade, a operação também está sujeita à anuência prévia da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

As partes alegaram que a transação se alinha à estratégia do Grupo Werthein de expandir sua atuação no Brasil, diante da crescente demanda por conectividade de alta performance. O valor da transação e detalhes específicos sobre cláusulas contratuais permanecem sob sigilo.