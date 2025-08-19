Rio AI City cria ecossistema único de IA na América Latina

Projetada pela Elea, a cidade de data centers vai muito além da infraestrutura digital e traz modelo de cidade do futuro, com o estado-da-arte em tecnologia, sustentabilidade e escalabilidade

A Rio AI City é um polo urbano de tecnologia desenvolvido pela Elea Data Centers, principal plataforma sustentável no Brasil e primeira a implementar Inteligência Artificial em larga escala na América Latina. Localizado no Parque Olímpico, o projeto foi concebido para criar um ecossistema de inovação único na região, reunindo empresas de tecnologia, startups, centros de pesquisa e profissionais especializados. Seu objetivo é apoiar aplicações de IA e computação em nuvem em toda a América Latina, contribuindo para posicionar o Brasil entre os principais polos globais desse setor. A primeira fase disponibilizará 1,5 GW de energia renovável, com potencial de expansão para 3,2 GW, colocando o empreendimento entre os dez maiores hubs digitais do mundo. Investimento sem precedentes na América Latina, a Rio AI City vai gerar investimentos que contemplam a construção de novos data centers, implantação de infraestrutura energética de alta capacidade e ampliação da conectividade digital.

A cidade de data centers é projetada com sustentabilidade integrada desde a concepção, utilizando 100% de energia renovável certificada, sistemas de resfriamento sem uso de água e soluções arquitetônicas que favorecem eficiência energética. Sua localização estratégica garante conexão direta com hubs de cabos submarinos e acesso a uma das redes elétricas mais estáveis do mundo, com 99,8% de disponibilidade. O desenvolvimento ocorre em fases, incluindo o site RJO1, já em operação, e o RJO2, com entregas iniciais a partir de 2026.

Além da infraestrutura tecnológica, a Rio AI City está inserida em um plano de revitalização urbana com impacto econômico direto na cidade e no país. Com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, estima-se a geração de mais de 10.000 empregos diretos e indiretos, a atração de bilhões de reais em investimentos e a ampliação da qualificação digital da população. O projeto está em consonância com áreas verdes reflorestadas, centros residenciais e espaços culturais, integrando desenvolvimento urbano, tecnologia e sustentabilidade de forma planejada.

A concepção da Rio AI City conecta inovação tecnológica e crescimento econômico a partir de uma base escalável, capaz de atender à demanda atual e às futuras necessidades da economia digital. Ao reunir alta capacidade energética, conectividade de classe mundial e construção e operação sustentáveis, o projeto consolida um novo padrão de cidade inteligente no mundo e fortalece cadeias produtivas ligadas à tecnologia em todo o Brasil.

“Vislumbramos uma cidade de data centers projetada para o futuro, pensando no ecossistema entre comunidade, sustentabilidade e inovação tecnológica. A Rio AI City nasce com energia disponível, conectividade e com um projeto capaz de atrair os cérebros que desenharão o mundo que virá. Vemos o Brasil e o Rio de Janeiro se posicionando no epicentro global da infraestrutura digital”, destaca Alessandro Lombardi, presidente e fundador da Elea Data Centers.

Diferenciais de infraestrutura

Infraestrutura escalável e preparada para a nova era digital: capacidade energética inicial de 1,5 GW dedicada a cargas de trabalho de IA e cloud, com potencial de expansão para até 3,2 GW.

Operacional desde já: com o data center RJO1 já em funcionamento, trata-se do site mais interconectado da região fluminense, certificado Tier 3 de classe mundial. As primeiras expansões para entregar os primeiros 80 MW iniciam em 2026.

Energia 100% renovável: fornecimento assegurado por fontes renováveis certificadas em todas as fases do projeto.

Eficiência e sustentabilidade no centro: uso de sistemas de refrigeração sem água e conceito green skin, conectado ao plano de revitalização urbana do Rio.

Localização estratégica: implantado em área segura, conectada ao hub de cabos submarinos, e próxima a aeroportos, centros logísticos, e à subestação de energia.

Geração de valor para a cidade: mais de 10 mil empregos, bilhões de dólares em investimentos diretos e indiretos gerados, além de impulso à inclusão digital e à atração de empresas de tecnologia e inovação.

A Elea Data Centers é uma empresa com capital majoritariamente brasileiro e maior distribuição geográfica no Brasil. Opera nove data centers nas cinco principais metrópoles do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Curitiba. A companhia oferece soluções que promovem inovação, segurança e sustentabilidade, do Edge ao Hyperscale.

Para mais informações, visite www.eleadatacenters.com