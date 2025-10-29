Pedro Svacina passa a liderar áreas B2B e B2C da Datora

A operadora móvel e fixa Datora anunciou uma reestruturação em sua área comercial. A partir deste mês, Pedro Svacina — que já ocupava a diretoria de Negócios B2C — passa também a liderar as operações B2B da companhia, unificando sob uma mesma gestão as frentes de negócios voltadas a clientes corporativos e consumidores finais.

Com mais de 25 anos de experiência em telecomunicações e tecnologia, Svacina foi responsável por operações estratégicas em grandes operadoras, como TIM, Claro, Vivo e Embratel. Na nova estrutura da Datora, ele passa a responder diretamente ao CEO e ao Conselho da empresa, com responsabilidade integral pelo desempenho financeiro (P&L) das duas unidades.

Carreira no setor de telecomunicações

Antes de ingressar na Datora, em janeiro de 2025, Svacina atuou como diretor executivo da E-Connection Brazil, liderando projetos de expansão em telecom B2B, enterprise e governo. Também foi CEO e cofundador da Plamev Pet, onde conduziu a startup até o IPO em 2023, após um ciclo de crescimento exponencial — de três para 120 colaboradores e de 90 para mais de 3 mil parceiros comerciais.

Na Claro Brasil, exerceu a vice-presidência da unidade Claro Empresas, com P&L superior a R$ 1 bilhão e reporte direto ao CEO. Na TIM Brasil, liderou as operações corporativas e residenciais (TIM Live) entre 2010 e 2017, período em que ampliou a base de clientes de banda larga fixa de 10 mil para cerca de 400 mil assinantes. O executivo também acumula experiências anteriores na Telefônica Brasil e na Embratel, em cargos de planejamento, vendas e gestão comercial.

Foco em integração e crescimento sustentável

De acordo com comunicado interno da Datora, a mudança visa integrar as operações comerciais da empresa e fortalecer a estratégia de crescimento. Svacina é formado em Administração pela Universidade Gama Filho e com MBA em Marketing pela Fundação Getulio Vargas (FGV).