Empresa cresce no Brasil e no exterior, apresenta ferramentas com IA e mantém ponto de equilíbrio no trimestre

A Padtec registrou receita líquida de R$ 72,3 milhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 23,8% em relação ao mesmo período de 2024. O EBITDA alcançou R$ 8,8 milhões, avanço de 85,4% na comparação anual, com margem de 12,1%. O lucro líquido ficou no ponto de equilíbrio, com prejuízo residual de R$ 50 mil.

Após um ano marcado por demanda reduzida por equipamentos ópticos, a companhia voltou a crescer apoiada na recuperação do mercado de transmissão de alta capacidade e no fortalecimento de suas operações internacionais. A receita líquida acumulada nos 12 meses encerrados em março somou R$ 312,7 milhões, 4,7% acima do registrado em 2024.

As vendas de equipamentos DWDM no Brasil somaram R$ 42,9 milhões no trimestre, alta de 20,9% sobre o mesmo período do ano anterior. No mercado externo, o crescimento foi de 40,2%, com receita de R$ 16,3 milhões. A unidade de negócios de serviços, softwares e plataformas também avançou, atingindo R$ 13 milhões, 16% acima do primeiro trimestre de 2024.

A empresa inaugurou em abril uma subsidiária no México, apontada como estratégica devido ao crescimento da demanda por conectividade e data centers na região. Além disso, apresentou ao mercado a Padtec Assistant, ferramenta baseada em IA generativa para apoiar clientes na resolução de problemas de rede.

A Padtec segue desenvolvendo novos modelos de financiamento para viabilizar vendas, inclusive com apoio do FIDC Funttel Padtec — que já liberou R$ 70,7 milhões em crédito desde 2022 — e linha de crédito de até R$ 30 milhões contratada junto ao BNDES com recursos do FUST. O investimento em pesquisa e desenvolvimento somou R$ 9,9 milhões no trimestre, equivalente a 13,7% da receita líquida.

O endividamento total caiu para R$ 319,6 milhões ao final do primeiro trimestre, sendo 77% de longo prazo. A dívida líquida era de R$ 171,4 milhões, com razão dívida líquida/EBITDA dos últimos 12 meses em 5,27x. O custo médio de captação foi de 8,7% ao ano. A companhia encerrou o trimestre com R$ 116,1 milhões em caixa e R$ 32,2 milhões em aplicações financeiras em garantia.