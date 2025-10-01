Mambo WiFi lança soluções de autenticação e offload

Mambo WiFi amplia atuação com tecnologia Passpoint Offload e modelos de monetização para redes públicas, em parceria com provedores e operadoras.

A Mambo WiFi nasceu com a missão de transformar o acesso à conectividade em ambientes públicos. Desde 2017, a empresa vem evoluindo seu portfólio de soluções de software para redes WiFi, com destaque para o Captive Portal, plataforma que autentica e gerencia usuários em locais de grande circulação, como shoppings, aeroportos e praças.

“Nosso modelo é totalmente B2B. Atendemos diretamente clientes corporativos, municípios e, em grande parte, trabalhamos em parceria com operadoras, ISPs e integradores, que revendem nossas soluções para o mercado”, explica Kate Pierozzi, CEO da Mambo WiFi.

Além de possibilitar o cadastro e a identificação de usuários, a plataforma funciona como um canal de comunicação e geração de dados para clientes corporativos e governos. “É uma ferramenta que pode ser integrada a CRMs e ERPs, utilizada como canal de mídia e até como base para pesquisas de opinião. Isso gera insumos valiosos tanto para empresas quanto para prefeituras”, detalha Pierozzi.

Cidades conectadas no centro da estratégia

O conceito de cidades inteligentes também está no radar da empresa. Segundo Pierozzi, “não existe cidade inteligente sem WiFi público”. Nesse modelo, o WiFi se torna um indicador essencial de inclusão digital e apoio a centros de operações municipais. Por meio da rede, é possível viabilizar sensores de IoT, câmeras de segurança e serviços digitais, além de pesquisas com cidadãos.

A Mambo WiFi atua em editais de cidades conectadas de forma direta ou em consórcio com provedores e integradores, entregando soluções que combinam inclusão digital e inteligência de dados para gestão urbana.

Novidade: Passpoint Offload

Entre as inovações que chegam ao mercado, a empresa destaca o Passpoint Offload, tecnologia que permite que usuários de MVNOs migrem automaticamente do 4G/5G para redes WiFi públicas, reduzindo custos de dados móveis e garantindo uma experiência contínua de conectividade.

“A tecnologia traz benefícios claros para MVNOs, que economizam em custos de rede, e para usuários, que têm uma navegação mais fluida. Já estamos em rollout com alguns clientes e vamos ampliar ainda mais este ano”, antecipa Pierozzi.

Monetização e sustentabilidade das redes públicas

A Mambo WiFi também aposta em modelos de monetização para redes públicas, que incluem mídia digital, tokens de inclusão social e soluções customizadas para geração de leads. “O desafio é tornar o WiFi público sustentável para prefeituras, provedores e empresas privadas que investem em infraestrutura”, afirma a CEO.

Com esse conjunto de soluções, a Mambo WiFi se consolida como uma das principais empresas brasileiras especializadas em plataformas de WiFi público, integrando conectividade, análise de dados e inovação em smart cities.