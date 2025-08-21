Liane Tarouco, pioneira da internet no Brasil, morre aos 78 anos

Professora da UFRGS foi a primeira mulher brasileira incluída no Hall da Fama da Internet

A professora Liane Margarida Rockenbach Tarouco, referência internacional no desenvolvimento das redes de computadores e da internet no Brasil, faleceu nesta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, em Porto Alegre, aos 78 anos.

Tarouco foi uma das pioneiras na criação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e da Rede Tchê, rede estadual do Rio Grande do Sul. Também coordenou a implantação da Rede Metropolitana de Porto Alegre (METROPOA) e representou o Brasil em organismos internacionais, como o TC6 – Comitê Técnico de Comunicação de Dados da IFIP (International Federation for Information Processing).

Em 2012, tornou-se a primeira mulher brasileira incluída no Hall da Fama da Internet, honraria concedida pela Internet Society. O reconhecimento foi motivado por sua participação no projeto e implementação do primeiro backbone nacional e pela contribuição à formação de gerações de engenheiros e especialistas em redes.

Professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Tarouco tinha doutorado em Engenharia Elétrica/Sistemas Digitais pela USP e mestrado em Ciência da Computação pela UFRGS. Atuou como pesquisadora em áreas como redes de computadores, gerência de redes, internet das coisas e informática na educação, incluindo novas tecnologias educacionais como mundos virtuais 3D, mobile learning, realidade aumentada e agentes conversacionais.

Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação da UFRGS e publicou mais de 150 artigos em periódicos, 290 artigos em congressos, cinco livros e 40 capítulos de livros. Seu livro Redes de Comunicação de Dados, lançado em 1977, é considerado o primeiro em língua portuguesa sobre o tema e um marco para os estudos de conectividade no país.

Entre 1997 e 1999, integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), como representante da comunidade acadêmica. Também foi responsável pela criação e coordenação do PoP-RS, ponto de presença da RNP no Rio Grande do Sul. Em nota, o NIC.br também lamentou a morte de Liane Tarouco.