Desktop amplia receita e acessos, mas lucro recua no 2º tri

Operadora reforça estrutura de capital com nova emissão de debêntures e avança em ofertas convergentes de banda larga e móvel

A Desktop encerrou o segundo trimestre de 2025 com crescimento de 6% na receita líquida, que somou R$ 297,4 milhões, e de 7% no EBITDA ajustado, que alcançou R$ 153,8 milhões. A margem EBITDA permaneceu elevada, em 52%. Já o lucro líquido ajustado recuou 34% na comparação anual, totalizando R$ 35,3 milhões, pressionado por aumento das despesas financeiras e pela maior depreciação e amortização.

Ao final de junho, a operadora somava 1,17 milhão de casas conectadas, um aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2024. O número de residências com rede disponível (casas passadas) chegou a 4,78 milhões, também com crescimento de 9%. A empresa atua em 200 municípios paulistas e possui infraestrutura óptica própria de 57 mil km — sendo 10 mil km de backbone e 47 mil km de rede de acesso FTTH.

A Desktop adicionou 17 mil acessos líquidos orgânicos no segundo trimestre e informou ter mantido ritmo acelerado em julho, com aproximadamente 10 mil novas adições, superando a média mensal do trimestre. As vendas digitais atingiram participação recorde de 56% no período.

Custo da dívida

Com foco na conservação de caixa, a empresa concluiu em junho sua 8ª emissão de debêntures, no valor de R$ 437,5 milhões e vencimento em 2032. Os recursos foram utilizados para o pré-pagamento da 5ª emissão, o que permitiu reduzir o custo da dívida.

A dívida líquida ao final de junho era de R$ 1,21 bilhão. Considerando os compromissos a prazo decorrentes de aquisições, o valor total alcança R$ 1,63 bilhão. A alavancagem, medida pela razão entre dívida líquida e EBITDA proforma anualizado, ficou em 2,65 vezes.

Investimentos e evolução da oferta convergente

O Capex ajustado no primeiro semestre foi de R$ 237,4 milhões, com destaque para R$ 121,5 milhões aplicados na instalação de novos clientes. A empresa adicionou 213 mil acessos brutos no período. A expansão de backbone representou 8% dos investimentos.

Entre os destaques estratégicos, a operadora mantém foco na evolução do serviço convergente Desktop Mais, que combina banda larga fixa com serviço móvel via rede de MVNO. Também continua desenvolvendo o segmento corporativo (B2B), com perspectiva de geração de novas receitas.

A empresa ainda comemorou o aniversário de quatro anos de abertura de capital na bolsa. Segundo seus dados, desde sua oferta pública inicial em julho de 2021, a base de acessos cresceu 252%, a receita líquida aumentou 305%, o EBITDA ajustado avançou 377% e o lucro líquido ajustado teve alta de 512%. A margem EBITDA evoluiu 8 pontos percentuais no período, atingindo 52%.