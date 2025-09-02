De perfil técnico, Siqueira busca permanência no MCom

Ministro destacou continuidade da agenda do governo com foco em conectividade e inovação digital. Siqueira prevê que Telebras assine contrato de gestão, que marca saída de dependência da União, em setembro.

Frederico de Siqueira, MCom, no Painel Telebrasil 2025
Frederico de Siqueira, MCom, no Painel Telebrasil 2025 (Divulgação)

O ministro Frederico de Siqueira, do MCom, não pretende deixar o posto caso o União Brasil desembarque do governo. O movimento do partido tem sido aventado há semanas em Brasília (DF). Indicado pelo partido ao posto, com apoio de Alcolumbre e do ex-ministro Juscelino Filho, Siqueira vem da Telebras, e antes, esteve mais de duas décadas na iniciativa privada.

Ao Tele.Síntese, o ministro afirmou que a intenção é de permanecer, uma vez que seu perfil é técnico, e não político. Ele assumiu o posto em abril deste ano, e defende que o trabalho da pasta precisa de continuidade.

Segundo ele, a expectativa é por uma decisão do governo. “A minha posição é de continuar. Como eu sou uma indicação técnica e defendo a gestão do presidente Lula, a ideia é continuar, mas aguardamos a definição”, observou.

Siqueira comentou que nos últimos quatro meses, a pasta fez um planejamento para entregas que serão feitas neste e no próximo ano.

Como exemplos, o ministro destacou iniciativas voltadas à universalização da internet em áreas rurais e periféricas, com a meta de ampliar a cobertura de banda larga fixa e móvel em municípios ainda sem infraestrutura adequada. Citou o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) como parte central da estratégia.

Telebras

Siqueira também comentou a evolução do status da Telebras perante o orçamento federal. Atualmente, tratada como dependente, a empresa tem limites de investimento e gastos que independem do próprio faturamento. A estatal já negocial o contrato de gestão com o MGI, a fim de deixar a condição de dependente do orçamento, e dessa forma, ter liberdade na utilização do caixa gerado.

“A nossa expectativa é que, ainda em setembro, a gente conclua esse contrato de gestão para tirar as amarras da companhia”, falou.

