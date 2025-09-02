De perfil técnico, Siqueira busca permanência no MCom

Ministro destacou continuidade da agenda do governo com foco em conectividade e inovação digital. Siqueira prevê que Telebras assine contrato de gestão, que marca saída de dependência da União, em setembro.

O ministro Frederico de Siqueira, do MCom, não pretende deixar o posto caso o União Brasil desembarque do governo. O movimento do partido tem sido aventado há semanas em Brasília (DF). Indicado pelo partido ao posto, com apoio de Alcolumbre e do ex-ministro Juscelino Filho, Siqueira vem da Telebras, e antes, esteve mais de duas décadas na iniciativa privada.

Ao Tele.Síntese, o ministro afirmou que a intenção é de permanecer, uma vez que seu perfil é técnico, e não político. Ele assumiu o posto em abril deste ano, e defende que o trabalho da pasta precisa de continuidade.

Segundo ele, a expectativa é por uma decisão do governo. “A minha posição é de continuar. Como eu sou uma indicação técnica e defendo a gestão do presidente Lula, a ideia é continuar, mas aguardamos a definição”, observou.

Siqueira comentou que nos últimos quatro meses, a pasta fez um planejamento para entregas que serão feitas neste e no próximo ano.

Como exemplos, o ministro destacou iniciativas voltadas à universalização da internet em áreas rurais e periféricas, com a meta de ampliar a cobertura de banda larga fixa e móvel em municípios ainda sem infraestrutura adequada. Citou o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) como parte central da estratégia.

Telebras

Siqueira também comentou a evolução do status da Telebras perante o orçamento federal. Atualmente, tratada como dependente, a empresa tem limites de investimento e gastos que independem do próprio faturamento. A estatal já negocial o contrato de gestão com o MGI, a fim de deixar a condição de dependente do orçamento, e dessa forma, ter liberdade na utilização do caixa gerado.

“A nossa expectativa é que, ainda em setembro, a gente conclua esse contrato de gestão para tirar as amarras da companhia”, falou.