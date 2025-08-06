Com 71 cidades cobertas por 5G, Unifique avança em receita e reduz churn

Operadora ativou redes 5G e 4G em cidades do Sul, vê receita da telefonia móvel crescer 33,4% no período e lucra R$ 45,2 milhões no trimestre

Unifique

A Unifique encerrou o segundo trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 45,2 milhões, alta de 22,1% em relação ao trimestre anterior e de 9,9% sobre o mesmo período de 2024. A receita operacional líquida somou R$ 286,1 milhões, crescimento de 6,1% na comparação com o primeiro trimestre e de 12,2% em relação ao segundo trimestre de 2024. Os dados constam no relatório trimestral aprovado pelo Conselho de Administração da companhia em 4 de agosto.

No segmento de telefonia móvel, a operadora alcançou 170.021 acessos ativos ao fim de junho, alta de 28,9% em três meses. O avanço foi impulsionado pela expansão da cobertura própria de redes 5G e 4G para 71 cidades, sendo 48 em Santa Catarina e 23 no Rio Grande do Sul, totalizando cerca de 1,7 milhão de pessoas cobertas. Desde julho, a Unifique passou também a oferecer planos pré-pagos em Timbó (SC), onde tem sede.

A receita da telefonia móvel saltou de R$ 10,7 milhões no primeiro trimestre para R$ 14,3 milhões no segundo, avanço de 33,4%. O desempenho da banda larga fixa também contribuiu para o resultado: a operadora adicionou 9.317 acessos orgânicos, totalizando 816.272 acessos ativos. A taxa de churn no serviço de fibra recuou para 1,50% no trimestre.

O EBITDA ajustado somou R$ 143,5 milhões, com margem de 50,2%. O endividamento líquido caiu 13,9%, chegando a R$ 319,4 milhões, com alavancagem em 0,60 vez o EBITDA dos últimos 12 meses.

Expansão por meio de aquisições

A companhia reportou investimentos totais de R$ 219 milhões no trimestre, sendo R$ 109,8 milhões destinados à aquisição de participações societárias, principalmente relacionadas à amortização de parcelas da compra do Grupo Sygo. O CAPEX somou R$ 92 milhões, alta de 59,7% em relação ao primeiro trimestre.

Desde 2023, a Unifique vem reduzindo o ritmo de construção orgânica de novas portas de fibra e priorizando a reorganização das redes adquiridas. No trimestre, foram construídas 13.202 portas, queda de 10,4% frente ao trimestre anterior.

Em 31 de julho de 2025, a operadora firmou contrato de cooperação com a Sustentys S.A., passando a deter 70% da nova sociedade. A operação foi assumida em 1º de agosto.

Estratégia de combos na Unifique

A operadora tem 81% de sua base móvel vinculada a planos combinados com banda larga fixa. Esses combos, segundo a companhia, têm contribuído para o aumento da receita média por cliente e redução do churn. A receita da internet, que inclui os segmentos BTC e BTB, somou R$ 270,8 milhões no segundo trimestre, com avanço de 3,6% em relação ao primeiro.

A Unifique mantém compromisso de levar rede móvel a 670 cidades de até 30 mil habitantes da Região Sul até 2029, conforme obrigações decorrentes da faixa de 3,5 GHz adquirida no leilão do 5G da Anatel.

