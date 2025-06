Claro inaugura usina solar em Guaíba e amplia para sete o total no RS, atendendo mais de 80% dos clientes locais com energia limpa.

A Claro inaugurou sua 109ª usina solar no país como parte do programa “Energia da Claro“, voltado à geração distribuída de energia para autoconsumo remoto de suas operações. A nova unidade está localizada em Guaíba, no Rio Grande do Sul, e representa a sétima usina da empresa no estado, onde a capacidade instalada total já supera 30 MWp.

Segundo a operadora, mais de 80% dos clientes da Claro no Rio Grande do Sul passam a ser atendidos com sinal de celular proveniente de energia gerada por fontes renováveis. O projeto, iniciado em 2017, é considerado um dos maiores do setor privado em geração distribuída e abrange unidades espalhadas do Norte ao Sul do país — da usina de Iranduba (AM) até Santa Vitória do Palmar (RS), uma distância de 4.400 km.

A infraestrutura da Claro no Rio Grande do Sul inclui usinas nas cidades de Uruguaiana, Alegrete, São Sepé, Santa Vitória do Palmar e Itaqui. Parte significativa dessas unidades foi construída em parceria com empresas locais.

O diretor de infraestrutura da Claro, Hamilton Silva, afirmou que a operadora busca atingir a autossuficiência energética com fontes limpas. A empresa aderiu à Rede Brasil do Pacto Global da ONU em 2021 e, desde então, tem ampliado suas metas ambientais. De acordo com a operadora, o uso de energia renovável evitou a emissão de 450 mil toneladas de carbono até 2024, sem necessidade de compensação por créditos de carbono.

A Claro destaca que a inauguração da unidade solar em Guaíba ocorre em um momento simbólico para o estado, afetado recentemente por eventos climáticos extremos. A unidade reforça o compromisso da empresa com a sustentabilidade ambiental e a continuidade de investimentos em infraestrutura energética no território gaúcho. (Com assessoria de imprensa)