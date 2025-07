A operadora de data center Blue NAP Americas anunciou, nesta sexta-feira, 11 de julho, o lançamento da primeira plataforma de infraestrutura de inteligência artificial como serviço (AI IaaS) do Caribe. O serviço está baseado no data center Tier IV da companhia em Willemstad, capital de Curaçao, e foi viabilizado por meio de uma parceria com a Radian Arc, fornecedora de nuvem de alto desempenho, e a consultoria Emerging International, co-realizadora de eventos no Brasil com o Tele.Síntese. O investimento foi de US$ 2 milhões.

A nova plataforma de GPU-cloud atenderá empresas, governos, universidades e instituições de saúde em 35 territórios da América Central e do Caribe, incluindo Porto Rico, República Dominicana, Jamaica, Panamá e Costa Rica. O projeto aposta na regionalização dos serviços de nuvem e na oferta de capacidades de IA sob jurisdição local, com foco em soberania digital, baixa latência e integração de aplicações sensíveis.

Segundo a Blue NAP Americas, a infraestrutura permitirá a execução escalável de workloads de inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise em tempo real, com acesso via autosserviço. O ambiente inclui marketplace com serviços pré-configurados para setores como saúde, educação e governo. A arquitetura é baseada em servidores otimizados para IA da Supermicro, hospedados no único data center Tier IV em operação no Caribe.

Em nota, o CEO da Blue NAP Americas, Giovanni King, afirmou que a plataforma “vai gerar milhares de empregos qualificados, reduzir a exclusão digital e integrar a região à Gigabit Society”. Para David Cook, CEO da Radian Arc, o projeto democratiza o acesso a computação de alta performance para pequenos países e organizações locais. Flavio Lang, diretor da Emerging International, disse que o lançamento representa um salto para o Caribe na corrida global por infraestrutura de IA.

Com essa iniciativa, Curaçao se posiciona como um novo hub regional de serviços de IA em nuvem. A proposta é manter o tráfego e o processamento de dados sensíveis dentro da região, reduzindo a dependência de provedores globais. Embora o aporte inicial seja modesto, o consórcio afirma que novos investimentos estão previstos conforme a demanda cresça.

A plataforma já está disponível comercialmente para clientes públicos e privados, com expectativa de expansão dos serviços conforme aumentem os casos de uso em setores estratégicos. A iniciativa também se insere em um movimento mais amplo de descentralização da computação em nuvem e de fortalecimento das redes locais com suporte à inteligência artificial. (Com assessoria de imprensa)