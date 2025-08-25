Parceria entre Belém Bioenergia e TIM levará rede 4G a áreas produtivas do Pará até dezembro de 2025, beneficiando mais de 27 mil pessoas

A Belém Bioenergia Brasil (BBB) firmou parceria com a TIM para ampliar a conectividade de sua cadeia produtiva de óleo de palma no Pará, com a instalação de rede 4G nas áreas de plantio da companhia e em municípios vizinhos, como Tailândia, Tomé-Açu e Moju, com conclusão até dezembro de 2025.

Segundo as empresas, a iniciativa deve beneficiar mais de 27 mil pessoas em comunidades rurais, incluindo duas escolas públicas e uma unidade de saúde, além de atender aos mais de 2.800 colaboradores da BBB. O projeto busca melhorar os processos internos da agroindústria, ampliar a comunicação com produtores familiares e terceirizados e abrir espaço para a introdução de novas tecnologias agrícolas.

A parceria integra a estratégia da TIM de expandir sua presença em áreas rurais e no agronegócio. De acordo com Alexandre Dal Forno, diretor de Corporate IoT & 5G for Business da TIM, “a parceria com a Belém Bioenergia Brasil reforça esse objetivo e o compromisso com o desenvolvimento do agronegócio em regiões estratégicas para a economia do país” por parte da operadora.

Com 23 milhões de hectares de área coberta no Brasil, a TIM pretende ampliar soluções de conectividade voltadas ao agro, com ampliação da rede 4G no Pará. A nova cobertura no estado reforça esse movimento, ao atender uma região em que a produção de óleo de palma é quase totalmente manual e que agora poderá adotar gradualmente recursos digitais para aumentar produtividade e eficiência.

O óleo de palma produzido no Pará representa cerca de 1% da produção mundial, abastecendo indústrias de alimentos, cosméticos e biocombustíveis. A integração da conectividade à operação agrícola, segundo as empresas, deve apoiar a digitalização das atividades produtivas, além de gerar benefícios diretos para as comunidades locais. (Com assessoria de imprensa)