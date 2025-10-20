Anatel monitora competição no 3º tri de 2025 e confirma metas de HHI para móvel e banda larga

Relatório trimestral mostra crescimento de 0,9% nos acessos móveis, retração de 1,2% na banda larga fixa, e antecipa cenário de M&A entre Claro e Desktop

A Anatel apresentou, no terceiro trimestre de 2025, o Relatório de Monitoramento da Competição com base em dados de agosto de 2025. O documento confirma a estabilidade do HHI em telefonia móvel, dentro da Meta Estratégica definida pela Agência, e registra baixa concentração em banda larga fixa, também em conformidade com a meta.

O Relatório de Monitoramento da Competição da Anatel traz a consolidação da revisão do PGMC (Resolução nº 783, de 3 de setembro de 2025) e atualiza o acompanhamento de mercados de varejo e de atacado, incluindo interconexão, roaming nacional e infraestrutura passiva.

O relatório traz exercício hipotético sobre eventual combinação Claro/DeskTop, com aumento do HHI especialmente no SCM do estado de São Paulo, apontando potenciais riscos concorrenciais a avaliar em caso concreto. Ou seja, dificilmente a aquisição poderia acontecer sem a imposição de remédios pelo regulador.

Varejo: móvel avança e banda larga recua

O mercado móvel (SMP) cresceu 0,9% no trimestre e 2% em 12 meses, com adições líquidas superiores a 2 milhões pelo segundo trimestre seguido. A participação segue concentrada em Vivo, Claro e TIM, sem ganho relevante das PPPs.

Já a banda larga fixa (SCM) somou 53,3 milhões de acessos, queda de 1,2% ante o trimestre anterior — primeira retração em 12 meses. A SCP registra subnotificação provável após 883 prestadoras deixarem de reportar dados no período. As PPPs ainda respondem por 64,1% dos acessos.

Voz e conteúdo: OTTs dominam

No mercado de voz, as aplicações OTT (chamadas de voz e vídeo) concentram cerca de 55% do uso, frente aos serviços tradicionais de STFC e SMP voz. No mercado de oferta híbrida de conteúdo, o streaming representa 89,8% do total, enquanto o SeAC (TV por assinatura) mantém participação inferior a 10%, após perda de 774,7 mil acessos no trimestre.

HHI: metas cumpridas

O HHI – Telefonia Móvel permanece elevado e estável, mas abaixo do limite definido pela Anatel, refletindo a estrutura oligopolizada do segmento. O HHI – Banda Larga Fixa ficou em 0,07, muito abaixo da meta (0,15), evidenciando alta pulverização concorrencial no SCM.

Atacado: interconexão lidera demanda no SNOA

Com a revisão do PGMC, seguem sob medidas ex-ante os mercados de Interconexão Fixa e Móvel, Roaming Nacional e Infraestrutura Passiva (dutos, subdutos e caixas). Em 2025, o SNOA contabiliza 6,2 mil pedidos de interconexão móvel (4,3 mil ativações) e 901 pedidos de interconexão fixa (2.112 ativações).

Transporte de dados em alta capacidade deixou de ser regulado ex-ante, mas seguirá monitorado; a fibra já alcança 4.645 municípios. No mercado de espectro, a Agência mantém o planejamento de editais (700 MHz, 850 MHz e 6.425–7.125 MHz) e a reavaliação de spectrum caps.

As MVNOs somaram 8,4 milhões de acessos (+6,5% no trimestre; ~50% em 12 meses). Em anuências, a SCP registra três processos no 3T2025, incluindo alteração de controle da FibraSil (Telefônica) em deliberação no Conselho Diretor.

Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

