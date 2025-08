Algar reformula aplicativo para clientes do varejo

A Algar lançou uma nova versão do seu aplicativo voltado ao relacionamento com clientes do varejo. Disponível para Android e iOS, a atualização marca mais uma etapa do processo de digitalização da operadora mineira, com foco na personalização da experiência, estabilidade técnica e maior eficiência na interação com o cliente.

Segundo a Algar, o aplicativo passa a ser o principal canal de relacionamento digital com os consumidores do segmento B2C. A diretora de produtos e tecnologia da Algar, Zaima Milazzo, afirmou que o projeto foi orientado a partir de pesquisas e sugestões dos próprios usuários. “Nossa prioridade foi entender as reais necessidades dos usuários, encontrar soluções adequadas e assim implementar a transformação. Esse processo nos permitiu criar um produto que realmente simplifica o dia a dia dos nossos clientes”, disse.

Entre os recursos disponibilizados, destacam-se o suporte técnico automatizado, emissão de segunda via de conta e o acompanhamento da jornada do cliente. As funcionalidades foram ampliadas para incluir recomendações com base no perfil de uso, dentro de uma proposta de personalização orientada por inteligência artificial.

Do ponto de vista técnico, a nova versão foi redesenhada para garantir maior escalabilidade, menor tempo de carregamento e estabilidade na navegação. A empresa afirma que os ganhos de performance também são resultado da modernização das tecnologias embarcadas e da revisão completa da arquitetura do aplicativo.

A interface manteve a identidade visual da marca, mas foi atualizada com design mais intuitivo. A proposta, segundo a Algar, é proporcionar mais fluidez e simplicidade na interação com o serviço. A aplicação também se torna um canal para recebimento de conteúdos e alertas direcionados aos clientes da base residencial.

A Algar atua em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal, com redes próprias de fibra óptica e soluções para os segmentos corporativo (B2B) e varejo (B2C). Em sua infraestrutura, a companhia contabiliza 137 mil km de rede de fibra, atendendo a mais de 370 cidades. Embora seja uma sociedade anônima aberta, a empresa não possui ações listadas em bolsa desde 2007. (Com assessoria de imprensa)