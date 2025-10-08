Programa da Algar já tem 83 agentes de IA em operação, que surgiram a partir de ideias de profissionais das diversas áreas da companhia

Um laboratório de ideias, onde cada profissional se torna protagonista da própria evolução digital. Na Algar, empresa de TI e telecom do Grupo Algar, a inteligência artificial (IA) deixou de ser exclusividade das áreas ligadas à TI e é ferramenta de inovação acessível a todos, impulsionando projetos que nascem das mentes das diversas áreas da empresa. É assim que o programa AImpulso potencializa iniciativas criativas, conectando conhecimento humano à tecnologia de ponta para reinventar processos e criar oportunidades em escala corporativa.

Criado como diretriz estratégica, o programa voltado à potencialização do uso da Inteligência Artificial (IA) em toda a companhia conta com a participação efetiva da força dos associados da Algar. O termo associados é a maneira que o Grupo Algar chama seus profissionais.

“Ao incentivar o uso massivo da IA, a Algar não apenas moderniza seus processos, mas também fortalece sua identidade como uma empresa que aposta na tecnologia para servir melhor — com estratégia, eficiência e possibilitando o aprendizado contínuo dos seus associados, gerando mais oportunidades de crescimento profissional”, explica Zaima Milazzo, diretora de Tecnologia e Produtos.

A trajetória do uso das IAs remonta a etapas anteriores, quando a tecnologia era aplicada em diagnósticos voltados para Business Intelligence (BI) e na consolidação de um data lake robusto. A estruturação da arquitetura de dados foi reconhecida como etapa fundamental para viabilizar casos de uso mais avançados, permitindo análises preditivas e segmentações que já indicavam o caminho da transformação digital. Anteriormente ao programa, a Algar também passou a investir em soluções de IA preditiva, incorporando tecnologias de machine learning e deep learning. Essas ferramentas permitiram à empresa identificar padrões e antecipar comportamentos, promovendo previsibilidade em processos internos e decisões estratégicas.

Então, há dois anos, a companhia iniciou o movimento de aplicação da IA generativa e robotização, voltada à produção de conteúdo e apoio direto à operação. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de um programa estruturado para acelerar e democratizar o uso da IA em todas as áreas da organização. Isso mesmo, em todas as áreas da organização!

Três pilares para escalar a IA

O AImpulso foi desenhado com base em três pilares: Eficiência, Experiência e Vendas. O objetivo é ampliar a produtividade, reduzir custos operacionais, melhorar a experiência do cliente e gerar novas receitas por meio da Inteligência Artificial.

Mais do que uma iniciativa tecnológica, o programa buscou normalizar o uso da IA, a tirando do escopo exclusivo da área de TI e promovendo sua adoção por todos os setores. A proposta era que cada associado pudesse identificar oportunidades de aplicação da IA em suas atividades cotidianas.

A execução foi organizada de maneira complementar:

Ferramentas: definiu-se um conjunto de tecnologias para sustentar sua arquitetura de dados e automação: Automation Anywhere e Python para robotização (RPA), Pipefy para gestão de processos (BPM), nuvem da Microsoft e modelos de linguagem generativa (GenAI/LLMs) da OpenAI. Processos: foi criado o Centro de Excelência em Implementação de IA e Automação, representado pela sigla CoE, responsável por governar os casos de uso, garantir a priorização correta, capacitar os colaboradores e avaliar os resultados. O CoE também gerencia custos, consumo de nuvem (disciplina de FinOps), riscos e indicadores de negócio impactados pela IA. Pessoas: houve investimento na contratação de profissionais com soft skills alinhadas ao desafio e na criação de funções na empresa como Bot Manager e Prompt Engineer. Foram promovidos intensamente programas de upskilling e reskilling, além de consultorias externas para acelerar a implementação dos casos de uso.

Desafios e soluções

A implantação enfrentou as exigências e desafios típicos de projetos transformacionais: planejamento robusto, governança, gestão de riscos e formação de equipes de alta performance. No entanto, o maior obstáculo foi o aculturamento dos colaboradores.

Para superar essa barreira, a empresa, promove uma imersão em IA desde o lançamento do programa. Movimento que é mantido até hoje. São conteúdos abertos a todos os associados, independentemente da área ou cargo. Os temas abordam desde conceitos básicos de IA até algoritmos e engenharia de prompts.

Além disso, foi criado o programa AInfluencers — uma rede de associados voluntários que recebem treinamento intensivo e atuam como embaixadores da IA dentro da empresa. Atualmente, são 60 influenciadores dedicados a inspirar e apoiar colegas na identificação de oportunidades de aplicação da tecnologia.

Resultados tangíveis

R$ 25,5 milhões em EBITDA gerados (em 1 ano e meio)

46 mil horas de trabalho economizadas

1.500 associados capacitados

83 agentes de IA criados, com persona, nome e rosto próprios

Mais de 150 ideias de IA cadastradas

18 Botathons/Prompt-a-thons realizados

Cada agente de IA desenvolvido possui identidade própria. O agente Billy, por exemplo, criado por uma analista da área de faturamento, reduziu o tempo de análise de faturas em 96%, passando de 31 minutos para apenas um minuto por fatura.

As sessões de ideação, como os Botathons e Prompt-a-thons, foram fundamentais para estimular a criação de soluções voltadas às dores das áreas de negócio. O programa também instituiu uma política de reconhecimento: associados que têm ideias aprovadas recebem remuneração financeira e passam a liderar a implementação, ganhando visibilidade e protagonismo.

Impacto humano e cultural

O AImpulso não apenas automatizou processos, mas também transformou a jornada dos colaboradores. Ao liberar profissionais de tarefas operacionais, a IA permitiu que eles se dedicassem a atividades mais estratégicas. Mais do que isso, o programa criou oportunidades reais de crescimento: jovens aprendizes que propuseram soluções passaram a liderar projetos, receberam treinamentos e assumiram novas responsabilidades.

Para os clientes, a evolução da arquitetura de aplicações resultou em jornadas digitais mais fluidas, personalizadas e de alta performance. Os casos de uso impulsionaram a eficiência dos canais de atendimento e contribuíram para o aumento do NPS.

Atualmente, clientes corporativos da Algar também procuram a companhia para adquirir os agentes de IA construídos e demandam serviços de consultoria para implantar a tecnologia e gerenciar a evolução digital de seus negócios.

“Mais do que um programa de tecnologia, o AImpulso representa a implantação de uma nova cultura: a cultura da inovação com Inteligência Artificial. Uma cultura que valoriza ideias, promove inclusão e reconhece talentos em todos os níveis da organização”, finaliza Zaima Milazzo.