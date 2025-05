A Alares projeta manter ritmo acelerado de crescimento no mercado de banda larga por fibra no Brasil, com foco em duas frentes: expansão orgânica em áreas onde já opera e aquisições de ISPs com potencial de crescimento e redes qualificadas. A estratégia foi detalhada pelo CEO da operadora, Denis Ferreira, na entrevista semanal do Tele.Síntese, publicada acima. Ele estima que a empresa já soma cerca de 800 mil clientes, com rede que cobre 3,2 milhões de residências em 228 cidades.

Ferreira explicou que o principal motor de crescimento atual da companhia está na densificação da rede — aumento do número de portas em áreas onde já há demanda — e na consolidação de mercado por meio da compra de provedores. Segundo ele, a Alares se prepara para concluir a integração da operadora Azza, adquirida recentemente, com troca de marca programada para julho. “Em fevereiro, a Azza já estava com todos os sistemas integrados”, afirmou.

O executivo destacou que a Alares busca ativos que ofereçam potencial de aceleração de receita, tenham boa infraestrutura de rede e apresentem governança sólida. “Nosso acionista injeta capital a cada aquisição, o que acelera crescimento de receita, EBITDA e redução de alavancagem”, pontuou.

Adensamento x novas cidades

Denis Ferreira descartou, no momento, expansão por meio de novas redes greenfield. “Hoje lançar rede em cidade onde não estamos é pouco viável. Preferimos crescer onde já estamos com sucesso comercial ou adquirir bons ativos em outras regiões”, disse. O aumento da capacidade instalada em bairros e cidades já atendidas tem sido o foco da empresa, que vê alta penetração e forte demanda em áreas urbanas verticalizadas.

Segundo o CEO, a companhia possui estrutura interna consolidada para absorver aquisições com baixo atrito e ganhos rápidos de desempenho. “Temos uma receita de bolo para migrar portfólios, alinhar canais e ampliar mídia regional com mínimo impacto no cliente”, contou.

B2B e SVAs ganham tração

Além da estratégia e expansão via compra de outros ISPs, a Alares também quer ampliar sua presença no segmento corporativo, que hoje representa 10% da receita. A aposta inclui soluções inteligentes para condomínios, derivadas da operação da Azza. No varejo, a Alares aposta em Serviços de Valor Agregado (SVAs) com alto valor percebido, como telemedicina, streaming e segurança digital. “Lançamos SVAs específicos para cada perfil da base”, afirmou.

Ferreira também negou planos de curto prazo para entrar no mercado móvel, seja por compra de espectro, seja como MVNO. “Se você comprar espectro e depois você fazer um deployment de um novo business em cima disso, vai gerar um consumo de capex gigantesco, sendo que, como eu te falei, a gente enxerga muita oportunidade no segmento da banda larga”, justificou. A abertura de capital na bolsa também não está nos planos imediatos da empresa.