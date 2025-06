Vivo vai levar 4G a 700 mil hectares de usinas do interior de SP

A Telefônica Vivo anunciou uma parceria com as Usinas Batatais e Cevasa, do setor sucroenergético, para a instalação de uma nova infraestrutura de conectividade rural baseada em 4G em áreas do interior paulista. O projeto prevê cobertura de até 712 mil hectares, abrangendo tanto as áreas produtivas das usinas quanto 14 municípios do entorno.

A iniciativa, viabilizada por meio do programa Vivo Agro, tem como objetivo modernizar as operações agrícolas com tecnologias de automação, sensoriamento e inteligência artificial. A nova rede permitirá o uso de estações meteorológicas inteligentes, monitoramento de incêndios por câmeras, sensoriamento de solo e telemetria de máquinas e frotas.

Além das usinas, a cobertura se estenderá a regiões com sinal limitado, incluindo trechos da Rodovia Cândido Portinari, entre Ribeirão Preto e Franca. Segundo a operadora, cerca de 590 mil pessoas poderão se beneficiar da nova rede, incluindo 430 escolas e 130 unidades de saúde e hospitais.

Serão instaladas 12 novas torres, somando-se às 4 já existentes, para compor a cobertura das cidades de Altinópolis, Batatais, Brodowski, Claraval, Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Nuporanga, Patrocínio Paulista, Ribeirão Corrente, São José da Bela Vista, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Santo Antônio da Alegria.

O projeto foi desenvolvido em cocriação com as usinas, adaptando-se às especificidades do ambiente rural. A solução utiliza espectro licenciado com cobertura de até 11 mil hectares por torre, além de suportar NB-IoT e LTE-M. O primeiro é indicado para sensores fixos de longa duração, como estações meteorológicas; o segundo, para aplicações móveis como tratores e colhedoras.

Segundo a Vivo, a operação contará com um centro dedicado ao agronegócio, com uso de inteligência artificial para gerar insights e modelos preditivos. “Vamos começar a gerar informações estratégicas que trarão impactos positivos para o agronegócio brasileiro”, afirmou Adriano Pereira, diretor de IoT, Inovação e Big Data B2B da companhia.

A implantação da rede será concluída ao longo dos próximos meses, com previsão de que a conectividade esteja disponível para toda a área atendida no início de 2026. (Com assessoria de imprensa)