Telecom cresce 2,4% em 12 meses até julho, aponta IBGE

Foi a sexta alta consecutiva do setor de serviços, puxado também pelas atividades de tecnologia da informação.

O setor de telecom registrou crescimento de 2,4% no acumulado de 12 meses até julho de 2025, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta sexta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre janeiro e julho, a alta foi de 1%. Na comparação com julho de 2024, o avanço foi de 0,5%, enquanto frente a junho de 2025 houve variação positiva de 0,7%.

De acordo com o IBGE, o desempenho das áreas de telecom contribuiu para o sexto mês consecutivo de expansão do setor de serviços no país. O volume total de serviços variou 0,3% em julho, acumulando ganho de 2,4% desde fevereiro. No ano, a alta chega a 2,6% e, em 12 meses, o crescimento é de 2,9%.

Informação e comunicação em destaque

A atividade de informação e comunicação avançou 1% em julho, resultado influenciado tanto pelas telecomunicações (+0,7%) quanto pelos serviços de tecnologia da informação (+1,2%). Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa, o crescimento foi impulsionado por empresas de portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet.

No acumulado de janeiro a julho, o segmento de informação e comunicação apresentou expansão de 6%, reflexo do aumento das receitas em atividades como desenvolvimento e licenciamento de softwares, tratamento de dados, hospedagem, consultoria em TI e suporte técnico.

Desempenho regional e outros setores

O crescimento dos serviços, considerando todas as verticais que o formam, além de telecom) em julho foi acompanhado por 12 das 27 unidades da federação, com maiores contribuições de São Paulo (1,7%), Paraná (1,7%), Mato Grosso do Sul (5,7%), Santa Catarina (0,9%) e Rondônia (10,9%).

Além de informação e comunicação, os avanços de julho vieram dos serviços profissionais, administrativos e complementares (+0,4%) e dos serviços prestados às famílias (+0,3%). Em contrapartida, transportes recuaram 0,6%, com queda expressiva no transporte aéreo de passageiros (-4%).