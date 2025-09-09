PARTIU reúne mais de 4 mil títulos em MVNOs e integrada ao SuperApp de Telecall, com modelo white label para parceiros

A Telecall firmou uma parceria com a PARTIU, hub de produtos digitais com foco em fidelização, para disponibilizar uma biblioteca digital voltada ao mercado de operadoras móveis virtuais (MVNOs) e provedores regionais de internet. O projeto marca a entrada da empresa em um novo segmento de serviços de valor adicionado (SVAs), ampliando a oferta destinada a seus parceiros de telefonia móvel e fixa. Plataforma reúne mais de 4 mil títulos em e-books e audiobooks e será integrada ao SuperApp da operadora, com modelo white label para provedores parceiros.

Conteúdo e estrutura da plataforma

Nesta primeira fase, a PARTIU será responsável pelo desenvolvimento da plataforma, que reunirá mais de 4 mil títulos em e-books e audiobooks de 276 editoras. O catálogo abrange áreas como negócios, tecnologia, literatura, desenvolvimento pessoal e entretenimento. A cada mês, novos conteúdos serão adicionados.

A solução será distribuída aos ISPs parceiros da Telecall que operam como MVNOs. Segundo a empresa, a biblioteca digital foi concebida em formato white label, permitindo que cada provedor utilize sua própria identidade visual na oferta aos clientes.

Integração ao SuperApp da Telecall

A iniciativa faz parte do projeto de criação do SuperApp da Telecall, que busca centralizar benefícios e serviços adicionais em um único ambiente digital. A biblioteca digital é o primeiro passo desse plano. “Com produtos estratégicos, nossos ISPs parceiros terão uma solução com a marca deles sem necessidade de novos desenvolvimentos de tecnologia”, afirmou Bruno Ajuz, CMO da Telecall.

O acordo também prevê a construção de um dashboard para análises e customizações, incluindo a possibilidade de inclusão e exclusão automática de novos SVAs, sem depender de processos internos de TI.

Mercado de leitura digital no Brasil

A adoção de bibliotecas digitais é sustentada por pesquisas sobre o comportamento do público brasileiro. O estudo Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro (2024), aponta que 75% dos brasileiros preferem ler livros pelo celular. Já levantamento da Panorama Mobile Time e Opinion Box mostra que um terço dos usuários de smartphones já leu livros no dispositivo, e 23% dos entrevistados experimentaram audiolivros.

Para a PARTIU, a expectativa é de crescimento conjunto com a Telecall no mercado de MVNOs. “Estamos construindo projetos de SuperApp com médios e grandes ISPs, centralizando biblioteca, revistas, programa de relacionamento e central do cliente em um mesmo ambiente”, disse Vagner Andrade, CEO da empresa.