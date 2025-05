*Por Antonio Quintas – Vivemos um momento em que a inteligência artificial (IA) deixou de ser tendência para se tornar realidade, impactando tanto consumidores quanto empresas. Com a popularização de ferramentas que utilizam IA, o setor corporativo tem explorado o potencial dessa tecnologia para aumentar a produtividade e a competitividade, automatizando tarefas repetitivas e fazendo com que os trabalhadores se concentrem em atividades mais estratégicas e criativas. Conforme um estudo feito pela NTT Data com foco no uso de IA, 71% das empresas pesquisadas já reconhecem o potencial da IA para melhorar a eficiência no dia a dia.

No entanto, a adoção eficaz da IA requer uma abordagem estruturada, além de lidar com resistências culturais e promover a formação adequada dos funcionários para o uso correto da solução. Segundo o Great Place to Work®, mais da metade dos colaboradores na América Latina estão entusiasmados com o uso de IA no trabalho, mas apenas 30% das empresas oferecem treinamentos específicos. Essa lacuna entre interesse e capacitação revela um potencial inexplorado, além de reforçar a necessidade de lideranças que não apenas adotem a tecnologia, mas também capacitem suas equipes para explorá-la ao máximo.

Na Samsung, essa mudança é guiada por uma visão clara: queremos tornar a IA acessível, relevante e útil para todos – todos os dias, em todos os lugares. Por isso, acredito que as empresas de tecnologia têm um papel crucial na integração eficaz da IA no ambiente de trabalho, desenvolvendo soluções acessíveis e adaptáveis às necessidades de todos. Essa é a base da nossa visão global “AI for All”, que busca aplicar a tecnologia com propósito, promovendo ganhos reais de eficiência e criatividade tanto no cotidiano pessoal quanto no profissional.

Entendo que essa filosofia deva servir como um guia para nossas soluções e para nossa cultura de trabalho, em um processo que une inovação tecnológica ao desenvolvimento humano. Isso porque temos que trabalhar para que a inovação seja pensada como uma conexão com a cultura de equipes. Numa companhia guiada por tecnologia, acreditamos que a IA deve estar presente onde pode gerar valor – do lar ao ambiente de trabalho – apoiando decisões mais inteligentes e liberando tempo para atividades mais estratégicas.

Em minha equipe, usamos a IA no cotidiano. Um exemplo é o Samsung Gauss, nossa IA generativa desenvolvida internamente. Funciona offline, com segurança, e aprende continuamente, apoiando tarefas como a escrita de e-mails, apresentações, atas, planilhas, além de interpretar códigos, gerar gráficos e analisar dados. O Gauss é um grande aliado e, hoje, já potencializa a performance das equipes sem comprometer a autonomia. Quanto mais ele é usado, mais inteligente ele se torna, pois aprende com as interações reais das equipes. E isso nos leva a um ponto central, onde a IA só pode ser verdadeiramente transformadora quando fizer parte da cultura organizacional.

Essa tecnologia se soma a um pilar essencial: a qualificação contínua também em IA. Com a Samsung U, nossa plataforma global de aprendizado, oferecemos trilhas personalizadas em áreas como Vendas, Marketing, Design e Manufatura, tendo a inteligência artificial como facilitadora de muitos processos. O objetivo é claro: preparar profissionais para liderar e colaborar em um mundo cada vez mais orientado por IA.

Acompanhando de perto os avanços da IA no universo mobile, onde a inovação acontece em tempo real, nas mãos dos usuários, vejo a oportunidade de guiar essa transição com propósito e sensibilidade. E é por isso que adotar a IA no trabalho não significa abrir mão do toque humano. Pelo contrário; é colocá-lo no centro da inovação. Em um ambiente que valoriza a curiosidade, autonomia e aprendizado contínuo, a tecnologia se torna uma aliada poderosa.

O futuro do trabalho já começou e a IA é uma de suas principais forças. Cabe a nós liderarmos essa transformação com clareza, responsabilidade e visão de futuro. À medida que a IA se consolida como um eixo de inovação nos negócios, sua adoção deixa de ser apenas uma vantagem competitiva e passa a representar um compromisso estratégico das lideranças. Por isso, defendo que a IA não é apenas uma ferramenta de eficiência, mas um reflexo direto da visão de futuro das empresas. E, na Samsung, isso não é diferente. Incorporar IA significa posicionar a companhia como agente de transformação, capaz de antecipar tendências, melhorar processos e entregar soluções mais inteligentes e ágeis aos seus públicos.

*Por Antonio Quintas, Vice-Presidente Sênior de Mobile Experience da Samsung para a América Latina