Paraíso: A nuvem tem sede, e quem paga é o planeta

Não há nuvem sem água. E, se quisermos sustentar a próxima geração de tecnologias digitais, precisamos garantir que ela não seque o que resta, defende Marcos Paraíso, da Modular Data Centers

Marcos Paraíso (*) – A indústria de data centers passou por uma revolução silenciosa nas últimas décadas. Movida pela explosão do consumo digital e, mais recentemente, pela escalada da inteligência artificial, essa infraestrutura crítica cresceu a um ritmo impressionante e, com ela, cresceram também suas contradições. A sustentabilidade, por muito tempo colocada em segundo plano, tornou-se uma discussão inevitável. E agora, mais do que nunca, a água entra no centro dessa conversa.

No início, eficiência significava uma única coisa: consumo de energia. O PUE (Power Usage Effectiveness) era a estrela das discussões. Afinal, como justificar os custos astronômicos de operação sem mostrar que a maior parte da energia estava, de fato, alimentando servidores e não sendo desperdiçada com iluminação ou refrigeração? Reduzir o PUE virou obsessão e, por anos, foi suficiente.

Mas o mundo mudou. A conta ambiental se tornou mais complexa. A eficiência energética, sozinha, já não basta. É possível ter um PUE invejável e, mesmo assim, operar um data center que colabora ativamente para o colapso climático. Surgiram novas métricas — como o CUE (Carbon Usage Effectiveness), voltado às emissões de carbono. E com elas, novas pressões sociais, políticas e econômicas sobre a cadeia de TI.

Agora, uma nova sigla entra em cena com força: WUE (Water Usage Effectiveness), também chamado de WER (Water Efficiency Rating). Porque, sim data centers consomem água. E muita.

O impacto é maior do que parece. A busca por eficiência energética levou à adoção de soluções como os sistemas adiabáticos, altamente eficazes para resfriamento, especialmente em regiões quentes e secas. Só que eles dependem diretamente do consumo de água. Muita água. Um exemplo concreto veio em 2024, quando o Google teve a implantação de um megacentro de dados suspensa no Chile. A estimativa? Mais de 7 bilhões de litros de água por ano — isso em um país que sofre com escassez hídrica crônica.

O caso chileno não é isolado. E expõe um dilema que vai além da engenharia: como sustentar o crescimento da capacidade computacional global sem comprometer os recursos naturais mais sensíveis do planeta?

É verdade que o consumo de água por data centers nunca foi segredo. Desde os primeiros projetos, o resfriamento dos servidores exigia sistemas robustos, frequentemente baseados em água — como torres de resfriamento evaporativas, chillers com condensação líquida ou soluções híbridas. Mas só agora a sociedade começa a olhar para esse detalhe técnico com a devida gravidade.

A boa notícia é que alternativas já existem. Sistemas com circuito fechado, refrigeração a ar, uso de água reciclada e até mesmo tecnologias emergentes como o direct-to-chip liquid cooling oferecem caminhos viáveis. Talvez não tenham, ainda, a mesma eficiência energética bruta dos métodos adiabáticos. Mas, do ponto de vista ambiental, representam avanços necessários — e, em muitos casos, inadiáveis.

A tendência é clara: os data centers vão continuar crescendo, mas não há mais espaço para crescimento cego. A adoção de padrões que priorizam o uso racional da água — especialmente em regiões vulneráveis tende a se tornar um novo critério básico de operação. Empresas líderes já falam em eliminar o uso de água potável. Governos e investidores estão atentos. E o mercado começa, enfim, a tratar o WUE com a seriedade que o tema exige.

A mensagem é simples: não há nuvem sem água. E, se quisermos sustentar a próxima geração de tecnologias digitais, precisamos garantir que ela não seque o que resta de nossos recursos mais preciosos.

(*) Marcos Paraíso, vice-presidente de Desenvolvimento e Negócios da Modular Data Centers