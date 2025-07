O 5G Core da Mavenir funciona com qualquer fornecedor de RAN, promovendo mais liberdade e competitividade com solução nativa da nuvem que eleva a automação de rede e uso de inteligência artificial a novo patamar.

À medida que as operadoras móveis avançam na transformação de suas redes para o 5G, a pressão para atender à crescente demanda por velocidade e conectividade — e, ao mesmo tempo, inovar e otimizar suas operações — nunca foi tão intensa. Nesse cenário em rápida evolução, as soluções de Redes de Dados Móveis (Core 5G) da Mavenir oferecem uma proposta de valor robusta que prepara as operadoras para o sucesso no longo prazo.

Com foco em arquitetura aberta, nativa da nuvem, automação inteligente e computação de borda, a Mavenir permite que as operadoras superem os modelos tradicionais de gerenciamento de rede e adotem a flexibilidade, escalabilidade e eficiência necessárias para os serviços da nova geração.

O portfólio 5G Core da Mavenir oferece às operadoras móveis ferramentas essenciais para lidar com a complexidade das implantações de 5G, simplificar os processos operacionais e oferecer serviços altamente personalizados aos usuários finais. Com o uso de tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA) e fatiamento de rede (Network Slicing), a Mavenir ajuda as operadoras não só a acompanhar a demanda atual e futura do 5G, mas também a repensar como projetam, implementam e monetizam suas redes.

Neste artigo, mostramos como as soluções da Mavenir estão alinhadas com as principais tendências que moldam o ecossistema 5G — e como elas oferecem às operadoras um caminho claro para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades dessa nova fase da conectividade.

1. Arquiteturas nativas da nuvem: agilidade e escalabilidade para a era 5G

Uma das mudanças mais significativas com o 5G é a adoção de arquiteturas nativas da nuvem. As funções de rede tradicionais, monolíticas, estão sendo substituídas por microsserviços conteinerizados e altamente flexíveis. Essas novas arquiteturas permitem que as operadoras escalem suas redes de forma eficiente, implantem funcionalidades sob demanda e reduzam a dependência de infraestrutura cara baseada em hardware proprietário.

Com isso, a solução da Mavenir pode ser facilmente escalada para atender milhões de assinantes de uma grande operadora ou de um MVNE, mas também pode ser adaptada para provedores menores, como MVNOs iniciando suas operações com milhares de usuários.

Um exemplo prático é o uso do FWA (Fixed Wireless Access) — banda larga fixa oferecida com tecnologia móvel. A solução Core 5G da Mavenir já está em operação em dezenas de ISPs no mundo que utilizam o FWA como forma de monetizar suas redes além do serviço móvel tradicional.

A elasticidade na alocação de recursos é essencial para lidar com a variabilidade do tráfego 5G. Componentes como UPF (User Plane Function), AMF (Access and Mobility Management Function), SMF (Session Management Function), NSSF (Network Slice Selection Function) e NEF (Network Exposure Function) são exemplos das funções do Core 5G que tornam esse modelo possível.

Essa agilidade reduz custos e acelera a inovação: novos serviços podem ser lançados mais rapidamente em ambientes modulares. É o caso de operadoras que já implantaram suas funções principais em nuvens públicas especializadas em telecomunicações. Com isso, evitam a rigidez de sistemas legados e ganham vantagem competitiva diante das novas demandas de mercado.

2. IA e automação: redes mais inteligentes e eficientes

O verdadeiro potencial do 5G vai além da velocidade ou da largura de banda: está na inteligência da rede. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina vêm se tornando peças-chave na operação e na otimização do Core 5G.

A automação com base em IA traz ganhos significativos de eficiência. De manutenção preditiva à alocação dinâmica de recursos, essas tecnologias reduzem a necessidade de intervenção humana e os riscos de erro. A análise em tempo real do tráfego permite respostas proativas e resolução rápida de falhas antes que afetem a qualidade do serviço.

Essa abordagem automatizada também assegura que a qualidade de serviço seja mantida à medida que a rede cresce. Com o aumento do número de dispositivos conectados e de casos de uso, o gerenciamento baseado em IA deixou de ser uma opção — tornou-se essencial.

3. O futuro da inovação passa pela evolução do Core 5G

Com a aceleração da implantação do 5G, as operadoras estão diante de decisões estratégicas que afetarão sua competitividade nos próximos anos. Aproveitar arquiteturas nativas da nuvem, integrar automação com IA e adotar computação de borda será fundamental para manter a capacidade de inovar e reagir rapidamente às transformações do mercado.

Um bom exemplo disso é a superação do modelo de dependência de fornecedor único em uma mesma região (vendor lock-in). Por anos, operadoras foram pressionadas a adotar soluções integradas do mesmo fornecedor para RAN (Rede de Acesso Rádio) e Core. Hoje, com a padronização das interfaces de Core Network, o 5G Core da Mavenir funciona com qualquer fornecedor de RAN — promovendo mais liberdade e competitividade.

Essa interoperabilidade é vital em um ambiente 5G que requer integração de novas tecnologias, como edge computing, network slicing e automação. Com a demanda por serviços personalizados em crescimento, as operadoras precisam incorporar novas capacidades sem grandes reformulações de infraestrutura.

As soluções 5G Core, portanto, não servem apenas para melhorar o desempenho: elas abrem novas possibilidades de arquitetura de rede, de ofertas de serviços e de experiência para o usuário final. Operadoras que adotarem essas tecnologias de forma estratégica estarão mais bem preparadas para liderar o setor nesta década e na próxima.

